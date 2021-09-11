Соперником Медведева в финале US Open стал Новак Джокович

folks, we really need to work on our catching skills... pic.twitter.com/Yp9DwwAQmt — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Их весьма упорный поединок продолжался около трёх с половиной часов.

В итоге встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу 34-летнего сербского теннисиста. В финале турнира Большого шлема Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым (второй номер мирового рейтинга). Наш соотечественник ранее одержал уверенную победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и во второй раз в карьере вышел в финал US Open. Медведев взял верх в трёх сетах со счётом 6:4, 7:5, 6:2.