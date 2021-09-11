Соперником Медведева в финале US Open стал Новак Джокович
В случае триумфа в решающем матче серб станет победителем всех четырёх турниров Большого шлема за год.
Фото © ТАСС / AP
folks, we really need to work on our catching skills... pic.twitter.com/Yp9DwwAQmt— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021
Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Их весьма упорный поединок продолжался около трёх с половиной часов.
В итоге встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу 34-летнего сербского теннисиста. В финале турнира Большого шлема Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым (второй номер мирового рейтинга). Наш соотечественник ранее одержал уверенную победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и во второй раз в карьере вышел в финал US Open. Медведев взял верх в трёх сетах со счётом 6:4, 7:5, 6:2.
Добавим, что Джокович выиграл три предыдущих турнира Большого шлема в 2021 году, в финале Открытого чемпионата Австралии он обыграл как раз Медведева. В случае триумфа на текущем US Open серб станет победителем всех четырёх турниров Большого шлема за год. За всю Открытую эру подобного успеха добивался лишь австралиец Род Лейвер в 1969 году.
Комментариев: 0