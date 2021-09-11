Президент США Джо Байден обратился к американцам по случаю 20-й годовщины теракта 11 сентября 2001 года. Глава Белого дома призвал жителей страны к единству.

"Через 20 лет после 11 сентября 2001 года мы вспоминаем 2977 погибших и чествуем тех, кто рисковал и отдал свою жизнь. Как мы убедились в последующие дни, единство — это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, и мы не должны забывать об этом", — сказал Байден в видеообращении, опубликованном на его странице в "Твиттере".

По словам политика, американцы "показали всем, кто стремится причинить вред Америке, что их выследят и заставят поплатиться". Также Байден подчеркнул, что жители США стали свидетелями "тёмных сил человеческой природы, насилия в отношении американцев-мусульман, последователей мирной религии".

В 20:51 по местному времени (03:51 мск) Байден вместе с супругой Джилл прибыл в Нью-Йорк для участия в траурных мероприятиях.

Ранее Байден продлил на год режим ЧП, введённый после теракта 11 сентября, отметив, что угроза нападения на США сохраняется.

В субботу в США пройдёт двадцатая годовщина страшных терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года. В тот день террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.