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Байден обратился к американцам по случаю 20-й годовщины теракта 11 сентября

По словам политика, жители США "показали всем, кто стремится причинить вред Америке, что их выследят и заставят поплатиться".

11 сентября, 04:26

Фото © ТАСС / АР

Президент США Джо Байден обратился к американцам по случаю 20-й годовщины теракта 11 сентября 2001 года. Глава Белого дома призвал жителей страны к единству.

"Через 20 лет после 11 сентября 2001 года мы вспоминаем 2977 погибших и чествуем тех, кто рисковал и отдал свою жизнь. Как мы убедились в последующие дни, единство — это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, и мы не должны забывать об этом", — сказал Байден в видеообращении, опубликованном на его странице в "Твиттере".

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По словам политика, американцы "показали всем, кто стремится причинить вред Америке, что их выследят и заставят поплатиться". Также Байден подчеркнул, что жители США стали свидетелями "тёмных сил человеческой природы, насилия в отношении американцев-мусульман, последователей мирной религии".

В 20:51 по местному времени (03:51 мск) Байден вместе с супругой Джилл прибыл в Нью-Йорк для участия в траурных мероприятиях.

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Ранее Байден продлил на год режим ЧП, введённый после теракта 11 сентября, отметив, что угроза нападения на США сохраняется.

В субботу в США пройдёт двадцатая годовщина страшных терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года. В тот день террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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