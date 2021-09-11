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Глава МИД Украины поспорил с ВСУ о "рисках" российско-белорусских учений

В ВС Незалежной заявили, что "никаких подготовительных мер по агрессии" к стране не видно.

11 сентября, 03:44
<p>Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / Zuma

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, оценивая российско-белорусские военные учения, заявил, что сценарии, которые разыгрываются на "Западе-2021", несут очень большие риски.

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"Что касается учений "Запад-2021", то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски", — сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера на телеканале "Украина 24".

При этом ранее командующий Операцией объединённых сил Вооружённых сил Украины Сергей Наев отметил, что не видит угрозы для страны из-за российско-белорусских учений.

"Сейчас непосредственной угрозы, в частности создания ударных группировок, а также соответствующих подготовительных мер по агрессии к Украине — не видно. Но обстановка динамичная. Она меняется", — сказал Наев.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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