Disney после иска Скарлетт Йоханссон запустит фильмы в прокат до стриминга

Компания Walt Disney после иска актрисы Скарлетт Йоханссон приняла решение выпустить свои фильмы 2021 года сначала на экранах кинотеатров, а уже потом на стриминговых сервисах. Об этом сообщает Reuters.

Так, мультфильм "Энканто" выйдет в прокат 24 ноября и будет идти в кинотеатрах в течение 30 дней, после чего станет доступен на стриминговом сервисе Disney+. Выход фильма Marvel "Вечные" запланирован на ноябрь. "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга можно будет посмотреть в течение 45 дней — с декабря.