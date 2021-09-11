Disney после иска Скарлетт Йоханссон запустит фильмы в прокат до стриминга
Речь идёт о ленте Marvel "Вечные", "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга и мультфильме "Энканто".
Фото © ТАСС / AP
Компания Walt Disney после иска актрисы Скарлетт Йоханссон приняла решение выпустить свои фильмы 2021 года сначала на экранах кинотеатров, а уже потом на стриминговых сервисах. Об этом сообщает Reuters.
Так, мультфильм "Энканто" выйдет в прокат 24 ноября и будет идти в кинотеатрах в течение 30 дней, после чего станет доступен на стриминговом сервисе Disney+. Выход фильма Marvel "Вечные" запланирован на ноябрь. "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга можно будет посмотреть в течение 45 дней — с декабря.
Напомним, ранее Йоханссон подала на Disney в суд из-за онлайн-показа фильма "Чёрная вдова". В иске утверждалось, что кинокомпания побудила студию Marvel нарушить договор, чтобы помешать актрисе в полной мере реализовать преимущества своей сделки, гарантировавшей эксклюзивный прокат фильма. Стоит отметить, что гонорар звезды кино зависит именно от кассовых сборов в кинотеатрах.
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