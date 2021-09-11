НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Disney после иска Скарлетт Йоханссон запустит фильмы в прокат до стриминга

Речь идёт о ленте Marvel "Вечные", "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга и мультфильме "Энканто".

11 сентября, 04:13
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Компания Walt Disney после иска актрисы Скарлетт Йоханссон приняла решение выпустить свои фильмы 2021 года сначала на экранах кинотеатров, а уже потом на стриминговых сервисах. Об этом сообщает Reuters.

Так, мультфильм "Энканто" выйдет в прокат 24 ноября и будет идти в кинотеатрах в течение 30 дней, после чего станет доступен на стриминговом сервисе Disney+. Выход фильма Marvel "Вечные" запланирован на ноябрь. "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга можно будет посмотреть в течение 45 дней — с декабря.

Джоли в роли мутантки: Вышел финальный трейлер фильма "Вечные"

Джоли в роли мутантки: Вышел финальный трейлер фильма "Вечные"

Напомним, ранее Йоханссон подала на Disney в суд из-за онлайн-показа фильма "Чёрная вдова". В иске утверждалось, что кинокомпания побудила студию Marvel нарушить договор, чтобы помешать актрисе в полной мере реализовать преимущества своей сделки, гарантировавшей эксклюзивный прокат фильма. Стоит отметить, что гонорар звезды кино зависит именно от кассовых сборов в кинотеатрах.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Disney назвала необоснованным иск Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-релиза "Чёрной вдовы"

30 июля, 02:19

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за онлайн-релиза "Чёрной вдовы"

29 июля, 22:03

Судьба артиста: Почему сериал "Вертинский" обещает стать кинохитом

вчера в 21:40

Байден обратился к американцам по случаю 20-й годовщины теракта 11 сентября

сегодня в 04:26

"Стала совсем смелой": Ленинградский зоопарк показал прогулку маленькой альпаки Шарлотки

сегодня в 04:38

Новости партнеров

Layer 1