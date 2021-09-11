Спецслужбы и ракетный удар: Альтернативные версии терактов 11 сентября в США 11 сентября 2001 года Америка подверглась самой масштабной террористической атаке за всю свою историю. Жертвами нападения на Всемирный торговый центр стали около трёх тысяч человек. За 20 лет, прошедших с момента терактов 11 сентября 2001 года, появились десятки версий, подвергающих сомнению официальную. 10 сентября, 21:40 Фото © gettyimages

Официальная версия и объяснения правительственных кругов удовлетворили далеко не всех. Уже через несколько часов после атак стали появляться первые конспирологические версии теракта. Со временем их число только возрастало. Возникло даже массовое общественное движение "Правда о 9\11", которое ставит своей целью выяснение скрытой властями истины.

Некоторые из альтернативных версий весьма сомнительны и даже абсурдны. Но несколько теорий имеют большое число сторонников, среди которых попадаются и достаточно известные люди.

Теракту позволили случиться

Пожалуй, одна из наиболее популярных конспирологических версий. Её сторонники полагают, что в правительственных кругах и спецслужбах было заранее известно о подготовке атаки, однако по тем или иным причинам ей позволили состояться.

Среди мотивов, объясняющих столь странное поведение ответственных лиц, обычно называют стремление к усилению контроля над американским обществом. После кошмарного теракта оперативно был принят так называемый Патриотический акт, дающий силовым структурам и спецслужбам беспрецедентные полномочия. Этот акт стал едва ли не самым мощным вторжением в частную жизнь граждан Америки за всю историю страны.

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Впервые спецслужбам были даны полномочия прослушивать и вести слежку за гражданами без соответствующего ордера. В иных обстоятельствах свободолюбивое американское общество вряд ли согласилось бы на такие условия, но после терактов, которые действительно потрясли нацию, закон был беспрепятственно принят.

Некоторые сторонники этой теории считают, что дело было не в "Патриотическом акте", а в стремлении получить повод для войны (которой жаждало нефтяное и военное лобби) с несколькими странами. Согласно этой версии, события развивались аналогично Пёрл-Харбору. В 1941 году американская военно-морская база подверглась атаке японцев, после чего США вступили в войну. Но ещё тогда зародились подозрения, что американцы если и не знали точно, то предполагали дату и направление японской атаки и сознательно позволили ей произойти, чтобы переубедить оппозицию и общественное мнение, выступавших против вступления Америки во Вторую мировую войну.

С марта 2001 года американские спецслужбы получили около десяти сообщений от разведок других стран мира о подготовке в США грандиозного теракта. В том числе и достаточно точных. Так, в марте 2001 года итальянцы предупреждали о подготовке "Аль-Каидой"* теракта с использованием самолётов. А в июле 2001 года от египтян поступила информация о ячейке террористов в США, которая проявляет подозрительный интерес к пилотированию гражданских авиалайнеров. Но, несмотря на осведомлённость спецслужб, террористы беспрепятственно совершили своё чёрное дело.

Дополнительным аргументом сторонников этой версии является подозрительная биржевая торговля. В дни, предшествующие теракту, и особенно 10 сентября, наблюдались действия, которые можно было трактовать как инсайдерскую торговлю. В частности, вечером 10 сентября произошло ничем не мотивированное падение цены акций страховой компании Citigroup. Именно эта компания позднее понесла значительные финансовые потери в результате теракта, выплатив по страховым искам почти миллиард долларов.

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Также необычная активность 10 сентября была зафиксирована с акциями авиакомпаний American airlines и United airlines, чьи самолёты были захвачены террористами. Подозрения в инсайдерской торговле, а это означало, что на бирже действовали люди, осведомлённые о грядущих событиях, были столь сильны, что их расследовала "Комиссия 9\11". Однако в конечном счёте она пришла к выводу, что все обнаруженные аномалии были случайным совпадением.

Ещё одним аргументом является тот факт, что по меньшей мере двое террористов — Халид аль-Мидхар и Наваф аль-Хазми были известны ЦРУ как люди, имевшие тесные связи с ячейками террористической "Аль-Каиды". Тем не менее это не помешало им получить американскую визу и беспрепятственно въехать в страну. Сторонники версии "теракта, которому дали случиться", полагают, что спецслужбы сознательно отстранились от попыток предотвратить атаку. Однако противники этой версии считают, что в данном случае речь идёт не о злом умысле. Террористов банально "проморгали" из-за бюрократической волокиты и сложных отношений между ЦРУ, ФБР и другими специальными службами.

Ракеты вместо самолётов

Согласно этой более маргинальной теории, никаких самолётов, как и их угонщиков, вообще не было. В действительности удары по башням и Пентагону были нанесены крылатыми ракетами, а инициировал удар кто-то из высшего руководства страны. Все изображения самолётов, врезающихся в башни-близнецы, являются компьютерным монтажом. В действительности на всех фото и видео вместо самолётов были запечатлены крылатые ракеты.

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Сторонники этой версии имеют не очень много аргументов. В частности, они считают, что повреждения Пентагона никак не могли быть вызваны самолётом, они слишком специфические для столкновения с подобным объектом. Записи телефонных звонков пассажиров самолёта, который упал на Пентагон, они считают сфальсифицированными, а обломки самолёта, обнаруженные в окрестностях Пентагона, — подброшенными позднее.

Несмотря на явную маргинальность версии, её поддерживают некоторые известные люди. В частности, сторонником теории No planes, что в переводе означает — самолётов не было, является Морган Рейнольдс, бывший главный экономист Министерства труда в период правления Буша-младшего.

Подрыв зданий

Ещё одна популярная версия, согласно которой столкновение самолётов с башнями-близнецами не могло привести к их обрушению, как и к последующему пожару. В действительности оба небоскрёба были подорваны при помощи взрывчатки. Адепты этой версии в качестве главного аргумента приводят тот факт, что при разборе завалов на месте обрушения были обнаружены следы термитной смеси. Вдобавок ни один небоскрёб в истории Америки никогда не рушился из-за пожара. Однако все официальные источники опровергали факт обнаружения на месте теракта каких-либо следов взрывчатых веществ.

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Эта версия имеет немало слабых мест. В частности, совершенно неясно, кто и каким способом мог заложить в башнях-близнецах огромное количество взрывчатки и при этом остаться незамеченным. Такая работа должна была вестись по меньшей мере несколько месяцев, если не лет. При этом вся взрывчатка должна была месяцами находиться в здании так, чтобы никто из персонала и служащих её не заметил. Единственное предположение сторонников версии — взрывчатка была доставлена в здания под прикрытием проводившейся модернизации лифтов.

Несмотря на наличие внушительных аргументов против этой теории, у неё немало сторонников. Один из самых известных её адептов — специалист по ядерной физике доктор Стивен Джонс. Также видным сторонником течения является теолог Дэвид Гриффин, опубликовавший более десяти книг о событиях 11 сентября и бен Ладене.

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У последователей этой конспирологической теории есть даже своё движение под названием "Архитекторы и инженеры за правду об 11 сентября". В настоящее время эта организация объединяет 23 тысячи активных членов.

Роль других государств

Сторонники такой трактовки событий в целом не оспаривают официальную версию теракта, однако уверены, что правительство намеренно скрыло правду о роли некоторых иностранных государств в поддержке "Аль-Каиды". Чаще всего в этих версиях фигурирует Саудовская Аравия.

Администрация Буша-младшего поспешила возложить вину за теракт на Афганистан, однако многие сомневались, что режим талибов, при котором Афганистан фактически вернулся в средневековье, мог быть причастен к подобной операции. Среди террористов не было ни одного гражданина Афганистана, зато 15 из 19 преступников были подданными саудовского короля. Кроме того, согласно этой версии, поддержку нескольким террористам, приехавшим в Америку, оказывал один из саудовских дипломатов в США.

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Весьма влиятельный сенатор-демократ Боб Грэм, возглавлявший парламентский Комитет по разведке, утверждал, что администрация Буша заблокировала для публикации часть итогового доклада следствия. Это было сделано для того, чтобы скрыть роль Аравии в поддержке и финансировании "Аль-Каиды", поскольку Саудовская Аравия является ключевым союзником США на Ближнем Востоке.

Также высказывались версии о возможной поддержке "Аль-Каиды" со стороны пакистанских спецслужб. Они обрели особую популярность после того, как стало известно, что бен Ладен на протяжении нескольких лет скрывался от американцев на территории Пакистана в личном особняке. Однако Пакистан категорически отрицал любые связи с террористом № 1. США, удовлетворённые долгожданной смертью бен Ладена, приняли эти объяснения и не стали настаивать на тщательном расследовании.

*Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.

Авторы Евгений Антонюк