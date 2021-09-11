Россия потребует от Испании экстрадиции сбежавшего из суда вора в законе Левана Сухумского
В РФ ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".
Леван Абуладзе (Леван Сухумский). Фото © Primecrime.ru
Генеральная прокуратура РФ намерена требовать экстрадиции задержанного в Испании криминального авторитета Левана Абуладзе, в определённых кругах известного как Леван Сухумский. Интерпол уведомил ведомство о поимке беглого вора в законе. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Национальная полиция Испании задержала Абуладзе в аэропорту Барселоны. Он пытался въехать в страну по фальшивому украинскому паспорту. По данным правоохранителей, из Испании криминальный авторитет планировал "продолжить руководить своей организацией анонимно".
"В Генеральную прокуратуру РФ сообщение о задержании на территории Испании Абуладзе Л.Х., находящегося в международном розыске, поступило по каналам Интерпола", — говорится в сообщении ведомства.
В России Абуладзе обвиняется по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. В 2020 году он сбежал из суда во Владимире перед началом заседания.
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