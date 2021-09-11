Интернет-магазин особых заказов: как лидер филиала партии "Оплот России" создал ОПГ киллеров Оперативники МВД, ФСБ и следователи СКР раскрыли группировку Сергея Магданова, которая, как считают силовики, торговала оружием и получала заказы на убийства в Даркнете. 10 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © VK / "Кузьма Казазаев"

Предполагаемый лидер ОПГ — 38-летний житель Ижевска Сергей Магданов — был администратором магазина в неконтролируемом сегменте Сети — Даркнете. По версии следствия, в "торговой точке" любой желающий мог заказать убийство, оплатив его криптовалютой или переведя деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц — так называемых дропов. Помимо организации убийств в магазине также можно было заказать и профессиональный инструмент киллеров — оружие.

Несмотря на то что магазин убийств находился в Даркнете, оперативники МВД и ФСБ смогли вычислить его владельца и задержать. У Магданова нашли более тысячи сим-карт, около 500 банковских карт с крупными суммами денег на них. Басманный райсуд Москвы выдал санкцию на его арест.

Вместе с Магдановым в СИЗО отправились и его сообщники, которые собирали информацию и следили за потенциальными жертвами, а затем передавали данные непосредственно киллерам. Им предъявлено обвинение в подготовке убийства и незаконном обороте оружия.

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На след Магданова вышли, расследуя загадочное убийство во Владимирской области 26-летнего Кузьмы Казазаева и его супруги Екатерины. Жизнь Казазаева была похожа на сценарий сериала "Во все тяжкие" с поправкой на российские реалии.

Фото © VK / "Кузьма Казазаев"

В 2013 году Казазаев женился — 18-летнему парню тогда понадобились деньги на содержание семьи и, как считают оперативники, он создал группировку по продаже синтетических наркотиков. В её рядах состояло восемь человек, якобы включая и тёщу наркобарона. Бизнес продержался всего несколько месяцев. За это время Казазаев успел открыть филиалы наркошопа в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени и заработать четыре миллиона рублей.

В октябре 2013-го инспекторы ДПС в Тюменской области остановили автомобиль с челябинскими номерами, где обнаружили 15 килограммов наркотиков. Водитель стал активно сотрудничать со следствием, и вскоре вся банда наркоторговцев была арестована. Не выдержав испытания, тёща наркобарона умерла ещё до суда. Известно, что после задержания Казазаев заключил с прокуратурой области досудебное соглашение, и его дело было выделено в отдельное производство. Он дал показания на подельников, а в ответ ожидал мягкого приговора.

Дело о наркоторговле, в котором фигурировало 230 килограммов наркотических веществ, уместилось в 42 томах. В 2015-м Казазаева осудили на девять лет и десять месяцев. Его обвинили в создании преступного сообщества, приготовлении к незаконному сбыту наркотиков и отмывании денег. Из колонии наркобарон освободился уже в 2020 году по УДО.

Фото © facebook / Кузьма Казазаев

Почти сразу после освобождения — в июле 2020-го — Казазаева и его жену Екатерину похитили, связали руки, заклеили рты скотчем, а затем, выстрелив в спину, накрыли трупы пакетом. Тела нашли в лесном массиве у деревни Прокудино Владимирской области — причём около реки, в довольно людном месте, где часто ходят грибники. Это было похоже на публичную казнь в назидание другим.

Расследуя двойное убийство, сыщики сначала вышли на киллеров. Они признались, что в Даркнете есть магазин, где можно купить всё необходимое для убийства, а также получить заказ. Дальнейшее было уже дело техники: оперативники отследили ip-адрес компьютера, с которого управляли виртуальным магазином.

Пока сотрудники МВД и ФСБ готовили операцию, они выяснили, что ОПГ Магданова готовит убийство некоего петербуржца по фамилии Фёдоров — для этого киллер уже купил в магазине оружие с боеприпасами. Было принято решение о немедленном прекращении деятельности преступной группы и аресте подозреваемых.

Сотрудники недавно созданного в Следственном комитете отдела, специализирующегося на преступлениях с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, ведут допросы подозреваемых, а также проверяют Магданова и других участников ОПГ на причастность к иным преступлениям. Не исключено, что убийств было больше. Также устанавливается, кто именно заказал семью наркобарона Казазаева на сайте Магданова.

Из "Оплота России" в криминал

Следователи проверяют биографию Магданова, его окружение. По данным Лайфа, полный тёзка Магданова из Ижевска активно занимался бизнесом и политикой. В 2011 году вместе с неким Александром Петровым Сергей Магданов основал компанию "Корэл", специализировавшуюся на выдаче потребительских кредитов. В 2016-м партнёры закрыли фирму. В начале этого года Петров открыл в Москве компанию по оптовой торговле мясом. В 2019 году Магданов зарегистрировал ИП, где основным видом деятельности заявил оптовую торговлю металлами и металлическими рудами. В конце того же года он стал соучредителем Удмуртского отделения партии "Оплот России", лидером которой является бизнесмен Владимир Мальцев.

ОПЛОТ — это аббревиатура, обозначающая "объединённую партию людей ограниченной трудоспособности". Своими основными ценностями партия объявила "равенство, семью, патриотизм, сострадание, духовность и гражданственность". ОПЛОТ готов был предлагать механизмы решения проблем людей с ограниченной трудоспособностью на федеральном уровне и продвигать инвалидов во власть. Особое внимание "Оплот России" уделял детям-инвалидам и развитию детского спорта. Политический проект не нашёл инвестиций и постепенно угас. В апреле этого года Минюст окончательно ликвидировал партию за отсутствие деятельности по решению суда.

Авторы Станислав Сенькин