Великий экспериментатор: Как биохакинг довёл бизнесмена Сергея Фаге до тюрьмы Сергей Фаге обживается в СИЗО. Ему грозит до 20 лет за контрабанду наркотиков. Бизнесмен прославился в роли биохакера: испытывал на себе вещества и наркотики, считал, что якобы стал умнее. 9 сентября, 15:44 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, facebook.com / Серж Фаге

Об аресте основателя сервисов "Островок", Mirror Emoji Keyboard и TokBox, 36-летнего Сергея Фаге стало известно в среду. Бывший москвич, а ныне эксцентричный бизнесмен из Кремниевой долины успел обзавестись внушительным состоянием и украинским гражданством. Видимо, чтобы легче вести дела на Западе.

Фаге задержали в Москве ещё в конце августа. Бизнесмен прилетел из Швейцарии по личным делам. В аэропорту Домодедово он проследовал через "зелёный" коридор и заявил об отсутствии запрещённых или ограниченных к перемещению товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако таможенники заподозрили неладное и решили его проверить.

При досмотре ручной клади Фаге обнаружили внушительный арсенал медицинских препаратов, которые он всегда возил с собой. Среди груды упаковок витаминов и БАДов таможенники нашли капсулу оранжевого цвета и разлинованный фрагмент цветной бумаги — так называемую марку.

— По результатам исследования было установлено, что фрагмент бумаги содержит наркотическое вещество ЛСД*. В капсуле обнаружено психотропное вещество амфетамин*, — рассказала Лайфу пресс-секретарь Домодедовской таможни Софья Реснянская.

Линейное управление внутренних дел МВД в аэропорту Домодедово возбудило против бизнесмена уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК ("Контрабанда наркотиков"). Статья считается тяжкой и грозит наказанием до 20 лет лишения свободы.

Суд отправил Фаге под арест на 30 суток. Сейчас он находится на карантине в московском СИЗО-7. Меру пресечения уже пытается обжаловать защита бизнесмена, однако шансов у адвокатов не очень много.

Как Фаге "прокачивал" ум

Фаге приобрёл известность после создания сайта бронирования отелей "Островок", который называют российским Booking. Согласно базе СПАРК, Фаге был лишь гендиректором фирмы, а настоящим владельцем бизнеса являлся некий Кирилл Махаринский. Он основал в США компанию "Емерджинг тревел инк", которой принадлежал сайт по бронированию.

В настоящее время компания Махаринского вышла изо всех российских проектов, кроме ООО "Бронирование гостиниц". Судя по отчётности, эта компания является убыточной, но очень странной по расходам: в 2020 году её выручка составила 213 млн рублей. В то же время 250 млн ушли на управленческие расходы.

Широкую известность Фаге приобрёл после публикации статьи на ресурсе Medium — "Мне 32 года, и я потратил $200 тысяч на "биохакинг". В качестве эксперимента он употреблял различные разрешённые и запрещённые вещества, использовал секс как инструмент биохакинга, якобы получал преимущества в переговорах с помощью бета-блокаторов и тестостерона, питался раз в день кетоновыми эфирами. В анонсе материала было указано, что статья якобы понравилась известным деятелям Кремниевой долины — Марку Андриссену, Каре Свишер, Навалу Равиканту и Питеру Диамандису. Статья вызвала бурные споры в России.

В своём манифесте Фаге писал, что он смог отказаться от социальных сетей, перестал спорить с людьми в Интернете, играть в покер. Был близок к тому, чтобы провернуть то же самое с сахаром, Netflix и видеоиграми. Эксперименты с веществами и наркотиками, видимо, не прекращались.

По словам знающих бизнесмена людей, Фаге всегда возил с собой огромное количество препаратов, и даже странно, что у него никогда раньше не возникало проблем с ввозом запрещёнки.

Задержание бизнесмена ставит крест на всех его псевдонаучных изысканиях — за все годы практики биохакинга интеллект Фаге вряд ли повысился, иначе он бы знал, что в России крупный размер амфетамина* начинается всего с одного грамма. А минимальное наказание за контрабанду наркотиков в крупном размере составляет десять лет.

* Незаконные распространение, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, а также их употребление на территории РФ преследуются по закону.

Авторы Станислав Сенькин