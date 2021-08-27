Наручники, экстази и погоны ГИБДД: Как гаишник на Кубани помогал выбивать долги В России продолжается антикриминальная зачистка в Госавтоинспекции. В Краснодаре с поличным попался гаишник, который вместе с наркоторговцем выбивал из бизнесмена миллионы. 27 августа, 14:54 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © VK / Сергей Семянников

Эта история напоминает сценарии фильмов Тарантино. По информации Лайфа, она началась ещё полгода назад, когда наркополицейским поступила оперативная информация о том, что 40-летний Сергей Семянников из Краснодара торгует "отравой". Его взяли в разработку, и следили за ним всё это время. Его телефон был на прослушке. Вчера оперативники услышали, как на фоне разговора Семянникова с приятелем отдалённо раздаются звуки ударов и жалобные крики о помощи.

Сергей Семянников. Фото © VK / Сергей Семянников

Полицейские помчались спасать человека — в то время Семянников находился у себя в гараже на улице Ангарской, 29. В дело вступили бойцы СОБРа. Ворвавшись в гараж, оперативники действительно обнаружили в смотровой яме закованного в наручники молодого человека. Им был 20-летний безработный. Рядом находились трое — хозяин гаража Семянников, некий Максим Самохин и Юрий Кошечкин, который оказался... старшим лейтенантом УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Юрий Сергеевич Кошечкин. Фото © LIFE

Изумлённый появлением спецназовцев, Кошечкин пояснил коллегам из СОБРа, что молодой человек якобы его кинул на крупную сумму. Мол, они дружили больше двух лет и доверяли друг другу. Поэтому старлей дал ему 1,8 млн рублей на покупку автомобиля Toyota Camry на аукционе. Гаишник вместе с Семянниковым хотели потом этот автомобиль продать и заработать на этом. По показаниям задержанных, молодой человек их обманул и скрылся с деньгами. Округлив сумму, задержанные требовали у кидалы уже два миллиона. В порыве гнева они поднимали "штраф" до пяти миллионов. 30-летний Максим Самохин, по словам задержанных, находился в гараже в качестве грубой силы — он боец ММА.

Максим Самохин. Фото © VK / Максим Самохин

Сам пленник пояснил, что, как и обещал, деньги взял и оплатил автомобиль. А что дальше случилось — не знает. Якобы деньги ушли в неизвестном направлении и машину ему не предоставили. Потом его похитили, заковали в наручники и били лопатами по спине, вымогая деньги.

В настоящее время заведено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы.

Решается вопрос и о возбуждении других уголовных дел: для наркополицейских в гараже тоже нашёлся улов — при обыске было обнаружено 80 таблеток, предположительно, наркотического вещества МДМА (экстази) общей массой около пяти граммов. Назначена экспертиза по принадлежности этих таблеток к наркотикам. Задержанный Семянников пояснил, что хранит вещество для личного употребления. По данным Лайфа, учитывая оперативную информацию наркополицейских, ему грозит ответственность не только за хранение, но и приготовление к сбыту — безработный Семянников явно нужды в деньгах не испытывал. Также полицейские проверят пленника на предмет возможного мошенничества.