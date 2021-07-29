Бизнес на правах: Как гаишник из ростовского УГИБДД мечтал стать маршалом После ареста верхушки Госавтоинспекции Ставрополья очередь дошла до их коллег из Ростовской области. У них тоже всё богато: особняки, дорогие машины и авторские портреты с образами фальшивых героев. 28 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, t.me / rostovtelega

Прошли обыски у главы Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Новочеркасска Валерия Матвеева, которого подозревают в коррупции. Оперативно-следственные мероприятия проходят также в здании МРЭО ГИБДД Таганрога и в управлении Госавтоинспекции Новочеркасска.







Матвеева подозревают в преступлениях трёхлетней давности, когда, по версии следствия, автошкола передала неустановленным на данный момент сотрудникам районного экзаменационного подразделения (РЭП) отделения № 1 МРЭО УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области взятку в размере 190 тысяч рублей. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России рассказали Лайфу, что деньги передавали за успешную сдачу экзаменов. РЭП и МРЭО всегда считались золотой жилой для гаишников, потому что эти подразделения контролируют сдачу экзаменов, постановку на учёт автомобилей, выдачу красивых номеров.

По данным источника Лайфа, ростовские гаишники давно были на контроле оперативников Управления собственной безопасности (УСБ) МВД РФ по региону, а ход делу дали после спецоперации в Ставропольском крае против главы региональной Госавтоинспекции Алексея Сафонова и его подчинённых. Дело курировали представители местного УФСБ РФ.

В доме Матвеева не было особой роскоши и золотых унитазов, как в особняке Сафонова, но жил он тоже ярко. Оперативники обнаружили валюту и карты нескольких банков, оформленные на разных людей. Сейчас карты и счета тщательно проверяют. В доме гаишника красовался портрет кисти неизвестного мастера, на котором он запечатлён образе маршала. Китель буквально увешан значимыми регалиями: орден "Победа", сразу две звезды Героя СССР, два ордена Красного Знамени, орден Суворова, крест "За службу на Кавказе". Таким образом, гаишник поставил себя в один ряд, например, с дважды Героями Советского Союза маршалами Константином Рокоссовским и Иваном Баграмяном. Матвеев затмил пафосом золотой унитаз Сафонова.

Во дворе у Матвеева обнаружили свежие иномарки: седан KIA Optima и паркетник Mazda CX-5. Как и полагается у гаишников, обе машины были с красивыми номерами — три пятёрки. Предварительно известно, что он купил номера в 2019 и 2020 годах у жителей Ростовской области.

Спецоперация в Ростовской области началась после задержания посредника, который и принёс гаишникам взятку от одной из автошкол Ростова-на-Дону. За эти деньги инспекторы должны были помочь со сдачей экзаменов новичкам.

Источники Лайфа говорят, что схема поборов была отработана. Гаишники якобы брали взятки только через гражданских посредников, которых давно знали. Расчёт был на то, что в случае задержания посредник мог сказать, что, мол, действовал один и собирал деньги с автошкол для себя. В этом случае ему грозила лишь первая часть статьи 159 УК РФ "Мошенничество" и наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей. Однако в данном случае у оперативников появились доказательства, что взятки идут гаишникам. Против посредника и инструктора автошколы возбудили уголовное дело по статье 291.1 УК РФ "Посредничество при передаче взятки", за что можно получить уже четыре года заключения. Судя по всему, посредники взвесили последствия и рассказали, кому передавали деньги в ГИБДД.

Благодаря их показаниям было возбуждено дело по статье 290 УК РФ "Получение взятки". Пока в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ГИБДД. В настоящее время Матвеев и ещё несколько сотрудников отстранены от службы. В ближайшее время, возможно, решится вопрос об их увольнении из органов и избрании меры пресечения.

Это уже не первый скандал в УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, которое возглавляет 49-летний Олег Богун. Ранее ростовский журналист Сергей Резник публиковал фотографии Богуна, якобы сделанные на одном из совещаний.

Олег Богун с часами Ulysse Nardin и сумкой Bottega Veneta. Фото © T.me / Сергей Резник

Журналист предположил, что глава ростовских гаишников якобы носит часы швейцарского премиального бренда Ulysse Nardin, цена которых может достигать полутора миллионов рублей. На фото также запечатлена сумка, напоминающая продукцию итальянской марки Bottega Veneta, её стоимость составляет 250–300 тысяч рублей.

Авторы Станислав Сенькин