Золотые вензеля: У главы УГИБДД Ставрополья нашли новый особняк Следователи обнаружили ещё один дом, который принадлежит Алексею Сафонову. Лайф выяснил, благодаря кому гаишник мог построить карьеру. 27 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Елена Березина

Оперативники и следователи продолжают искать деньги и активы, которые мог спрятать главный гаишник Ставрополья. В станице Новомарьевская, что в 12 километрах от столицы края, нашли ещё один недостроенный особняк Сафонова. Внешне он выглядит скромнее, чем знаменитый золотой особняк в Ставрополе, но столь любимые элементы гаишника есть и тут — кованые ворота, позолота, вензеля.

Фото © ТАСС / Елена Березина

Родовое гнездо

Как выяснилось, земельный участок площадью в полтора гектара на улице Южной полковник купил ещё в 2006 году. С тех пор за высоким забором он успел возвести комплекс добротных зданий переменной этажности из жёлтого кирпича. Жилая часть самая высокая — три этажа. Вход на территорию украшают массивные металлические ворота с густым золочёным орнаментом. Правда, особняк выглядит заброшенным — вокруг площадки валяется строительный мусор, а через окна просматриваются голые стены.

В разговоре с Лайфом местные жители осторожничают, но признаются, что это самый богатый дом в округе. Их можно понять: на Кубани многие помнят станицу Кущёвскую и то, как разбирались с неугодными её фактические владельцы. Согласно данным из ЕГРН, земля под особняком действительно принадлежит опальному гаишнику.

В распоряжении Лайфа оказалась копия выписки из ЕГРН. Скриншот © ЕГРН

Это не первый объект недвижимости в станице, принадлежащий Сафонову. Официально здесь у него во владении есть ещё жилой дом 232 кв. метра с кадастровой стоимостью около 1,3 млн рублей, а также большая дача — обычная, без вензелей, резных кроватей и покрытых золотой эмаль-глазурью унитазов — площадью 285 кв. метров на участке площадью почти 200 кв. метров. Кадастровая стоимость дачи — около 2,5 млн.

У бати под боком

Притяжение Сафонова к Новомарьевской вполне закономерно — это его малая родина. Здесь долгие годы живёт и работает его отец — Николай. Его дом находится в соседнем с Южной переулке Новом. С 2016 года Николай Сафонов возглавляет администрацию станицы. А сейчас на её официальном сайте призывает односельчан пользоваться услугами казино.

Формально мужчина живёт небогато: тот самый дом в Новом переулке имеет площадь всего 67,9 квадратных метра. Недавно почти за 2 млн рублей на "Авито" он продавал свой паркетник Infinity FX30. В парке Сафонова-старшего был корейский внедорожник SsangYong Kyron.

Скриншот © Администрация МО станицы

В этом году орган местного самоуправления упраздняют, но без работы Николай Александрович не останется — он уже возглавил Новомарьевский территориальный отдел Администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. Это преемник ликвидируемой организации.

Перед тем как пойти во власть, отец занимался бизнесом в краевой столице, владел рядом производственных компаний, одна из которых — "Газ-опт" — закрылась буквально на днях.

Чтобы не нарушать закон, после назначения на должность главы станицы он переписал фирму на свою супругу Светлану, а спустя год собственники почему-то приняли решение ликвидировать юрлицо. Согласно бухгалтерской отчётности, на конец 2020 года баланс фирмы составлял около 14,5 млн рублей.

Станичникам он также известен как владелец и руководитель крупной сельскохозяйственной артели "Ставрополье". Организация закрылась ещё в конце 2014 года, и сейчас сложно оценить размеры владений Сафонова-старшего, однако, согласно данным ГМЦ Росстата, уставный капитал фирмы в 2005 году составлял около миллиарда рублей.

Скриншот © СПАРК

Возможно, именно отец дал старт стремительной карьере сына — будущий главный гаишник Ставрополья начинал свой путь в 2007 году с кабинетов в Новомарьевской администрации. Сафонов-старший был вхож в неё как минимум с 1997 года, ещё когда образовал сельхозартель. Не исключено, что помогли и наработанные связи в краевой столице.

Чем богаты...

Кроме станичной в официальной собственности Сафонова-младшего были и квартиры в самом Ставрополе. Одна из них находилась на улице Ленина, в доме № 256. Согласно данным ЕГРН, её площадь составляет всего 33,5 кв метра, однако сейчас объект снят с учёта. На этом месте находится новострой, и, возможно, дом, в котором был прописан полковник, оказался снесён. Ещё одна жилплощадь, в которой гаишник зарегистрирован по сей день, находится в Промышленном районе города на улице Ворошилова, дом 5А. Это обычная панельная девятиэтажка, в которой ему принадлежит квартира площадью чуть больше 70 квадратов.

В 2005–2008 годах Алексей Сафонов владел стареньким грузовиком ГАЗ-52 синего цвета, выпущенным ещё в Советском Союзе. Возможно, машину использовали на многочисленных стройках гаишника.

Интересная история у Сафонова-младшего и с налогами. По данным налоговой службы, сейчас на нём висят задолженности по налогам с 2017 года и пени с 2016-го. Удивительно, но в том же 2017-м налоговая выставила ему счёт по земельным налогам на общую сумму всего 1138 рублей. В 2018-м — 1521 рубль, в 2019-м — 383 рубля. В 2019 году налог на имущество составил 60 рублей, а пени по ним — 21 рубль. Всего вместе с пенями с 2016 года полковник задолжал налоговикам 4881 рубль 17 копеек. Кстати, транспортного налога среди задолженностей нет.

Авторы Евгений Кузнецов