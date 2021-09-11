Инфекционист назвала неожиданную причину заражения ковидом
Специалист отметила, что существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом, а на защитные функции организма человека влияет психическое состояние.
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Спровоцировать заражение коронавирусом может плохое настроение. Об этом заявила инфекционист Светлана Малиновская в эфире "Радио-1".
Специалист отметила, что психическое состояние имеет большое влияние на иммунную систему, которая может стать слабее на фоне страха, паники и подавленности. По словам эксперта, существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженными защитными силами организма человека. Кроме того, поражения психики при CoViD-19 настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, включая инстинкт самосохранения, и станет замыкаться в себе, отказываясь от лечения.
Малиновская добавила, что в настоящее время полностью не изучено влияние коронавируса на когнитивные способности человека, однако уже известно, что болезнь оказывает серьёзное воздействие на психику пациента и приводит к затяжной депрессии после выздоровления.
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