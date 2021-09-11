В Минприроды рассказали о доходах бюджета от вложений в геологоразведку

За три года в России планируется открыть более 150 перспективных площадок для лицензирования твёрдых полезных ископаемых и более 50 — по углеводородам. Кроме того, к 2030 году откроются 300 месторождений твёрдых полезных ископаемых и более 200 углеводородных (нефти и газа). Такие цели поставило Правительство России, указал глава Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов в беседе с РБК.

На данный момент в государственной программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов" заложено 11 миллиардов рублей, часть которых направляется на содержание подведомственных Минприроды институтов, занимающихся научными исследованиями до 2024 года. Кроме того, ведомство запросило дополнительные средства в размере 15 миллиардов рублей на геологоразведку. Данное предложение поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Эти вложения, по словам Козлова, формируются на разных уровнях.

"Первое — это продажа права на аукционе. Полученные деньги, наверное, не могут окупить все затраты по геологоразведке. Но мы понимаем, что, когда компания выигрывает лицензию, при соблюдении лицензионного соглашения появляются новые мощности и новые рабочие места", — отметил Козлов.

Причём, по словам главы Минприроды, в этом случае применяются следующие мультипликаторы: на 1 рубль вложенных средств в геологию твёрдых полезных ископаемых государство получает 195 рублей, в том числе в виде налогов, и 325 рублей — от углеводородов. Кроме того, на властях лежит огромная ответственность восполнения запасов, чтобы можно было что-то оставить следующим поколениям.

"Сегодня у нас заявок от компаний, готовых заниматься геологоразведкой, больше, чем возможностей предоставлять такие участки. На государстве также лежит важная ответственность, чтобы при извлечении запасов происходило их восполнение, иначе очень проблематично будет что-то оставить нашим детям", — рассказал глава министерства.