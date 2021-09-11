ФИФА отменила дисквалификацию бразильских игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо
Оба футболиста смогут принять участие в матче чемпионата России против "Ахмата" и во встрече Лиги чемпионов с "Челси".
Клаудиньо и Малком (слева направо) Фото © ФК "Зенит"
ФИФА отменила дисквалификацию бразильских игроков петербургского "Зенита" Малкома и Клаудиньо. Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Ранее ФИФА по просьбе Бразильской конфедерации футбола (CBF) запретила полузащитникам играть за "Зенит" до 14 сентября. Они должны были пропустить матч чемпионата России против грозненского "Ахмата" (11 сентября) и встречу Лиги чемпионов с лондонским "Челси" (14 сентября).
"Зенит" благодарит РФС, УЕФА и ФИФА за содействие, а также Бразильскую конфедерацию футбола за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение", — говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.
Напомним, Малком и Клаудиньо были вызваны в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Однако вскоре они получили сообщение от "Зенита" с призывом вернуться обратно из-за коронавирусных ограничений в Англии. В результате Бразильская федерация футбола подала жалобу в ФИФА.
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