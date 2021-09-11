Собянин назвал предстоящее открытие Дома культуры "ГЭС-2" большим событием в жизни Москвы

Одной из главных целей программы мэра «Мой район» является создание новых общественных пространств и мест притяжения.

Проект по возрождению исторического здания выведенной из эксплуатации ГЭС-2 на острове Балчуг практически завершён. По словам столичного мэра Сергея Собянина, уникальное культурное пространство, скромно названное Домом культуры "ГЭС-2", — огромный подарок Москве ко Дню города. Об этом он заявил во время осмотра объекта.

"Такого уровня и универсальности пространства в мире или нет, или их совсем немного. Мы постарались тоже создать пространство вокруг обновлённой ГЭС-2 — реконструировали Патриарший мост, набережную, заменили коммуникации. В целом это большое общественное пространство, без всякого сомнения, будет украшением города и, конечно, понравится москвичам и гостям столицы", — сказал мэр.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / М. Мишина

Центральную электрическую станцию городского трамвая (позже — ГЭС-2 "Мосэнерго") построили в 1904–1908 годах по проекту архитектора Василия Башкирова у Малого Каменного моста на берегу Водоотводного канала. В первоначальном виде комплекс электростанции сохранялся до конца 1920-х годов. Затем на протяжении XX века облик станции подвергался неоднократным изменениям, пристраивались новые корпуса, технологические помещения, были утрачены декоративное оформление фасадов и остроконечное завершение башенки с часами.

Сергей Собянин поблагодарил специалистов, которые занимались восстановлением комплекса.

"Спасибо за те решения, которые были вами придуманы во время реставрации и реконструкции этого пространства. Вы вдохнули и современное видение, и приспособление уникального сооружения и сохранили все ценные исторические элементы. Более того, восстановили значительную часть уже утерянных культурных объектов, которые здесь были", — сердечно произнёс он.