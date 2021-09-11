Медведев предупредил об угрозе нового витка миграционного кризиса из-за ситуации в Афганистане

На фоне обострения ситуации в Афганистане может произойти новый виток миграционного кризиса в России и странах Центральной Азии. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для "Газеты.ru".

"Десяткам тысяч людей пришлось покинуть родину в поисках мирной жизни. До сих пор афганские граждане составляют одну из крупнейших групп беженцев, которые ищут спасение в Европе. Новый виток миграционного кризиса также угрожает России и странам Центральной Азии", — констатировал Медведев.

Он также отметил, что на произвол судьбы Вашингтоном и его союзниками оказались брошены десятки тысяч афганцев, которые все эти 20 лет военного присутствия США, искренне поверив в "западное будущее", тесно сотрудничали с Североатлантическим альянсом.

Ранее стало известно, что беженцы, эвакуированные из Афганистана, привезли в США корь. Переселенцы помещены на карантин. Медики устанавливают, с кем они контактировали.

Лайф рассказывал, что 7 сентября радикальное движение "Талибан"* представило новое правительство Афганистана, и роль министра внутренних дел в нём досталась Сираджуддину Хаккани. За помощь в его поимке в США объявлено вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов. На сайте американского Минюста говорится, что "в марте 2008 года особым распоряжением за номером 13224 Госдепартамент США объявил Сираджуддина Хаккани особо опасным международным террористом".

А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.