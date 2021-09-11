Медведев предупредил об угрозе нового витка миграционного кризиса из-за ситуации в Афганистане
Зампред Совбеза РФ указал, что афганцы верили в "западное будущее", но теперь остались одни из-за Соединённых Штатов и их союзников, которые бросили этот народ.
Фото © Facebook / Dmitry.Medvedev
На фоне обострения ситуации в Афганистане может произойти новый виток миграционного кризиса в России и странах Центральной Азии. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для "Газеты.ru".
"Десяткам тысяч людей пришлось покинуть родину в поисках мирной жизни. До сих пор афганские граждане составляют одну из крупнейших групп беженцев, которые ищут спасение в Европе. Новый виток миграционного кризиса также угрожает России и странам Центральной Азии", — констатировал Медведев.
Он также отметил, что на произвол судьбы Вашингтоном и его союзниками оказались брошены десятки тысяч афганцев, которые все эти 20 лет военного присутствия США, искренне поверив в "западное будущее", тесно сотрудничали с Североатлантическим альянсом.
Ранее стало известно, что беженцы, эвакуированные из Афганистана, привезли в США корь. Переселенцы помещены на карантин. Медики устанавливают, с кем они контактировали.
Лайф рассказывал, что 7 сентября радикальное движение "Талибан"* представило новое правительство Афганистана, и роль министра внутренних дел в нём досталась Сираджуддину Хаккани. За помощь в его поимке в США объявлено вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов. На сайте американского Минюста говорится, что "в марте 2008 года особым распоряжением за номером 13224 Госдепартамент США объявил Сираджуддина Хаккани особо опасным международным террористом".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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