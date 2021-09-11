Медведев назвал бессмысленной и катастрофической военную кампанию США в Афганистане

Двадцатилетнее военное присутствие США в Афганистане показало бессмысленность этой затеи, ведь последствия оказались катастрофичны. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Миссия в Афганистане растянулась на 20 лет. В течение этого периода США "закопали" в Афганистане $1,5 триллиона, но эти траты оказались абсолютно бессмысленными. Кампания бесславно завершилась в августе этого года, когда страну покинул последний американский солдат", — написал он в статье, опубликованной на сайте "Газеты.ru".

В ходе миссии оказалось, что американцы не собираются ограничиваться лишь операциями против группировок террористов и их пособников, но даже в этом направлении не справились — в регионе всё ещё продолжают действовать боевики ИГИЛ* и их последователи, а основная их часть сосредоточена в приграничных с государствами Центральной Азии северных, а также восточных провинциях.

Многомиллионные вливания США не принесли должного результата, уверен Медведев. Уровень жизни афганского населения практически не изменился, а большая часть продолжает жить в нищете. После ухода Пентагона афганские национальные силы безопасности не смогли существовать без "американского плеча", и все усилия США "буквально в одночасье превратились в пыль".

"Последствия военного присутствия США в Афганистане, которое обошлось американскому бюджету в астрономическую сумму, выглядят поистине катастрофическими", — отметил Медведев, уточнив, что итогом всего стало разрушение социально-экономической сферы и политической системы Афганистана, наркотическая угроза в масштабе всей планеты, лишившееся надежд на мирное будущее население страны и сотни погибших военнослужащих США и других государств.

После завершения американской миссии власть в стране перешла к людям, которые США обвиняли в пособничестве исполнителям и вдохновителям терактов, случившихся в сентябре 2001 года. И эта "цикличность", заметил Медведев, нагляднее всего говорит о бессмысленности военной кампании Америки, а заявления Джо Байдена о прекращении миссии открыто демонстрируют признание властями страны краха своего курса на повсеместное военно-политическое присутствие, заметил зампред Совбеза.

Ранее издание The New York Times сообщило, что военные США убили сотрудника американской НКО при ответе на теракт в Кабуле. По данным газеты, мужчина загружал в автомобиль не бомбу, а канистры с водой, чтобы отвезти семье.