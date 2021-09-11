Глава Липецкой области приехал к жилому дому под Ельцом, где взорвался газ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прибыл к месту взрыва газа в доме в посёлке Солидарность Елецкого района, где погибло три человека. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

"Сегодня рано утром он прибыл на место трагедии. Руководитель региона выразил соболезнования семьям погибших", — говорится в релизе.

Отмечается, что семьи погибших и пострадавшие получат материальную поддержку, средства будут выделены из резервного фонда. Родные жертв, чьи квартиры оказались разрушены полностью, получат по полтора миллиона рублей. Компенсация при частичном разрушении жилья и погибшем в семье составит 1 миллион рублей, при частичном ущербе жилью — 500 тысяч.

"Это страшная трагедия. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и разделяю с ними боль утраты. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка. Все находящиеся рядом дома будут проверены", — отметил Артамонов.

Глава области также сообщил, что повреждённое здание будет снесено. А жильцам будет оказана помощь с переселением за счёт бюджета — покупка жилья или денежная компенсация.