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Глава Липецкой области приехал к жилому дому под Ельцом, где взорвался газ

Губернатор региона сообщил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная поддержка.

11 сентября, 07:25
<p>Фото © <a href="https://xn--80aacoonefzg3am8b1fsb.xn--p1ai/news/5735" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Липецкой области</a></p>

Фото © Администрация Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прибыл к месту взрыва газа в доме в посёлке Солидарность Елецкого района, где погибло три человека. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

"Сегодня рано утром он прибыл на место трагедии. Руководитель региона выразил соболезнования семьям погибших", — говорится в релизе.

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Отмечается, что семьи погибших и пострадавшие получат материальную поддержку, средства будут выделены из резервного фонда. Родные жертв, чьи квартиры оказались разрушены полностью, получат по полтора миллиона рублей. Компенсация при частичном разрушении жилья и погибшем в семье составит 1 миллион рублей, при частичном ущербе жилью — 500 тысяч.

"Это страшная трагедия. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и разделяю с ними боль утраты. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка. Все находящиеся рядом дома будут проверены", — отметил Артамонов.

Глава области также сообщил, что повреждённое здание будет снесено. А жильцам будет оказана помощь с переселением за счёт бюджета — покупка жилья или денежная компенсация.

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Ранее сообщалось, что дом, где произошёл взрыв, не был аварийным. Жилое здание с двумя подъездами и 16 квартирами построили более пятидесяти лет назад. Сейчас жильцов эвакуируют в пункты временного размещения.

Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибли женщина, мужчина и ребёнок, ещё семь человек, в том числе девятилетняя девочка, пострадали. Один из них отказался от госпитализации. СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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