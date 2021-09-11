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"Испугалась, что мы тоже взлетим": Очевидцы рассказали подробности смертельного взрыва газа под Ельцом

Сразу после сильного хлопка люди начали выбегать на улицу, отметила жительница соседнего дома. По её словам, все боялись, что рвануть может сразу в нескольких зданиях.

11 сентября, 06:27
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/lipetskayaoblast" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Липецкая область"</a></p>

Фото © VK / "Липецкая область"

Жители посёлка Солидарность Липецкой области рассказали о взрыве газа, который прогремел в одном из жилых домов в ночь на 11 сентября. По их словам, сразу после происшествия к разрушенной двухэтажке сбежались люди из соседних зданий, которые тут же принялись разгребать завалы и помогать пострадавшим.

Власти Липецкой области заявили о риске обрушения дома под Ельцом, где прогремел взрыв

Власти Липецкой области заявили о риске обрушения дома под Ельцом, где прогремел взрыв

Как уточнила одна из жительниц соседнего дома, после сильного хлопка она увидела в окно, как на улице "начали метаться люди". В квартире с женщиной в тот момент находился супруг. По её словам, он также вскоре выбежал во двор, чтобы помочь соседям.

"У нас сосед видел, как дом разорвало. Он в компьютер в это время играл. Я испугалась, что пойдёт цепная реакция и мы тоже взлетим, документы и животных под мышку и на улицу выбежала", — приводит телеканал "360" слова Марии.

Женщина добавила, что после произошедшего больше она спать не ложилась. По её словам, на данный момент в соседних домах отключили газ, при этом свет уже дали.

Лайф публикует список погибших при взрыве газа в доме под Ельцом

Лайф публикует список погибших при взрыве газа в доме под Ельцом

Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибли женщина и ребёнок, ещё семь человек, в том числе девятилетняя девочка, пострадали. Один из них отказался от госпитализации. Ранее также стало известно, что из-под завалов дома извлекли тело третьего погибшего. СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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