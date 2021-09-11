Жители посёлка Солидарность Липецкой области рассказали о взрыве газа, который прогремел в одном из жилых домов в ночь на 11 сентября. По их словам, сразу после происшествия к разрушенной двухэтажке сбежались люди из соседних зданий, которые тут же принялись разгребать завалы и помогать пострадавшим.

Как уточнила одна из жительниц соседнего дома, после сильного хлопка она увидела в окно, как на улице "начали метаться люди". В квартире с женщиной в тот момент находился супруг. По её словам, он также вскоре выбежал во двор, чтобы помочь соседям.

"У нас сосед видел, как дом разорвало. Он в компьютер в это время играл. Я испугалась, что пойдёт цепная реакция и мы тоже взлетим, документы и животных под мышку и на улицу выбежала", — приводит телеканал "360" слова Марии.