МакSим представила первый релиз после выписки из больницы и удивила фанатов
Для многих поклонников певицы стало откровением, что именно она исполняет эту песню, а не группа "Тату".
МакSим. Фото © Instagram / maksimartist
Певица МакSим (Марина Максимова), которую недавно выписали из больницы после тяжёлой болезни, 10 сентября официально представила свою раннюю песню — "Заведи". Об этом сообщается в группе артистки в соцсети "ВКонтакте".
Несмотря на то что впервые артистка исполнила композицию "Заведи" ещё в конце 90-х, многие считали, что её поёт группа "Тату". Отчасти это из-за высокого голоса МакSим в этой песне. Но свою роль сыграли и пираты, которые выпустили сборник с треком и указали исполнителями Юлю Волкову и Лену Катину.
Стоит отметить, что для некоторых фанатов МакSим стало откровением то, что это именно она является исполнительницей песни "Заведи".
"Офигенная песня, я всегда думал, что это группа "Тату" поёт её"; "И я так думал. На компе была подписана этой группой. Стиль похож"; "Наверное, процентов 90 так думали", — отметили пользователи.
Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), поражение лёгких составляло 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками. 13 августа артистку выписали.
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