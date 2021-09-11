МакSим представила первый релиз после выписки из больницы и удивила фанатов

Певица МакSим (Марина Максимова), которую недавно выписали из больницы после тяжёлой болезни, 10 сентября официально представила свою раннюю песню — "Заведи". Об этом сообщается в группе артистки в соцсети "ВКонтакте".

Несмотря на то что впервые артистка исполнила композицию "Заведи" ещё в конце 90-х, многие считали, что её поёт группа "Тату". Отчасти это из-за высокого голоса МакSим в этой песне. Но свою роль сыграли и пираты, которые выпустили сборник с треком и указали исполнителями Юлю Волкову и Лену Катину.

Стоит отметить, что для некоторых фанатов МакSим стало откровением то, что это именно она является исполнительницей песни "Заведи".