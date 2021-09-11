Активист рассказал, как 30 лет назад добивался переименования Ленинграда в Санкт-Петербург

В рамках проекта "Ленинград — Петербург", посвящённого 30-летию возвращения Северной столице её исторического имени, бывшие депутаты Ленсовета, активисты делятся воспоминаниями и рассказывают о своём отношении к событиям 1991 года. Одним из героев проекта, который подготовил телеканал "Санкт-Петербург", стал член историко-патриотического объединения "Русское знамя", участник общественного движения "За Санкт-Петербург" Сергей Соколинский.

6 сентября 1991 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР "О возвращении городу Ленинграду его исторического названия Санкт-Петербург". Так городу вернули имя святого апостола Петра, данное его основателем — императором Петром Великим.

"В 1991 году я заканчивал 11-й класс школы, и этот момент как раз совпал с тем, что кампания "За Санкт-Петербург" достигла своего пика. Перед этим в течение двух лет, это как раз 10–11-й классы, я состоял в организации "Русское знамя", которая первой подняла этот вопрос и предприняла практические шаги в его решении", — поделился Соколинский.

Участник проекта добавил, что с 1989 по 1991 год он и другие активисты собирали подписи горожан, вели агитацию и даже организовали митинг на Дворцовой площади, на который пришло более 50 тысяч человек. На акции было принято решение: Петербургу — быть, отметил Соколинский. Резолюция была отправлена в Ленинградский совет народных депутатов.