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Активист рассказал, как 30 лет назад добивался переименования Ленинграда в Санкт-Петербург

По словам Сергея Соколинского, в начале 90-х "нарос уже такой огромный ком, что всем стало понятно — оставлять имя существующее больше невозможно".

11 сентября, 05:39

Фото © Pixabay

В рамках проекта "Ленинград — Петербург", посвящённого 30-летию возвращения Северной столице её исторического имени, бывшие депутаты Ленсовета, активисты делятся воспоминаниями и рассказывают о своём отношении к событиям 1991 года. Одним из героев проекта, который подготовил телеканал "Санкт-Петербург", стал член историко-патриотического объединения "Русское знамя", участник общественного движения "За Санкт-Петербург" Сергей Соколинский.

6 сентября 1991 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР "О возвращении городу Ленинграду его исторического названия Санкт-Петербург". Так городу вернули имя святого апостола Петра, данное его основателем — императором Петром Великим.

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"В 1991 году я заканчивал 11-й класс школы, и этот момент как раз совпал с тем, что кампания "За Санкт-Петербург" достигла своего пика. Перед этим в течение двух лет, это как раз 10–11-й классы, я состоял в организации "Русское знамя", которая первой подняла этот вопрос и предприняла практические шаги в его решении", — поделился Соколинский.

Участник проекта добавил, что с 1989 по 1991 год он и другие активисты собирали подписи горожан, вели агитацию и даже организовали митинг на Дворцовой площади, на который пришло более 50 тысяч человек. На акции было принято решение: Петербургу — быть, отметил Соколинский. Резолюция была отправлена в Ленинградский совет народных депутатов.

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"Эта лавина катилась, нарос уже такой огромный ком, что всем стало понятно — оставлять имя существующее больше невозможно. Это стало понятно и на уровне городского парламента, и на уровне руководства государства, и, естественно, на уровне общества", — заключил участник общественного движения "За Санкт-Петербург".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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