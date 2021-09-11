Ракету "Союз-2.1б" установили на стартовом комплексе Байконура

Ракету "Союз-2.1б" установили на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовят к пуску. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

"11 сентября 2021 года состоялся вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb из монтажно-испытательного корпуса площадки № 31. В настоящее время ракета космического назначения установлена на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовится к пуску, который запланирован на 14 сентября", — говорится в сообщении.

В данный момент специалисты госкорпорации выполняют технологические операции по программе первого стартового дня. В том числе проводится сборка схем и автономные испытания систем и агрегатов космических аппаратов, разгонного блока и ракеты-носителя. Кроме того, проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования.

В "Роскосмосе" также добавили, что предстартовые работы проходят в рамках выполнения контрактов компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem.