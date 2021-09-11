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Ракету "Союз-2.1б" установили на стартовом комплексе Байконура

Пуск запланирован на 14 сентября. Сейчас специалисты "Роскосмоса" выполняют технологические операции по программе первого стартового дня.

11 сентября, 06:22
<p>Фото © "Роскосмос"</p>

Фото © "Роскосмос"

Ракету "Союз-2.1б" установили на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовят к пуску. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

"11 сентября 2021 года состоялся вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb из монтажно-испытательного корпуса площадки № 31. В настоящее время ракета космического назначения установлена на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовится к пуску, который запланирован на 14 сентября", — говорится в сообщении.

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В данный момент специалисты госкорпорации выполняют технологические операции по программе первого стартового дня. В том числе проводится сборка схем и автономные испытания систем и агрегатов космических аппаратов, разгонного блока и ракеты-носителя. Кроме того, проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования.

В "Роскосмосе" также добавили, что предстартовые работы проходят в рамках выполнения контрактов компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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