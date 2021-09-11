Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в доме под Ельцом

Из-под завалов дома в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где ранее прогремел взрыв газа, извлекли тело третьего погибшего. Об этом Лайфу сообщил источник. Личность мужчины пока не установлена.

Предварительно, под завалами больше никого не должно быть. Разбор продолжается.