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В Раде заявили о самообмане украинцев из-за поставок российского газа по реверсу

Депутат Анна Скороход высказалась за проведение переговоров с Москвой, указав, что топливо — это в том числе и "политический вопрос".

11 сентября, 07:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Незалежная переплачивает за газ, покупая его, по сути, всё равно у России. По её словам, реверсивная схема невыгодна Киеву, так как приходится доплачивать за прогон топлива до Словакии и обратно. Таким образом, "покупка газа" у Европы является чистой воды самообманом.

"Мы покупаем газ по реверсу. <…> То есть газ идёт из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем", — сказала парламентарий в интервью в эфире телеканала "Наш".

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Скороход также высказалась за проведение переговоров с Москвой по газу. При этом, по её словам, топливо — это в том числе и "политический вопрос".

А ранее в Киеве захотели заключить контракты на транзит газа с компаниями из Евросоюза. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что это именно те гарантии, которые нужны Украине.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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