В Раде заявили о самообмане украинцев из-за поставок российского газа по реверсу

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Незалежная переплачивает за газ, покупая его, по сути, всё равно у России. По её словам, реверсивная схема невыгодна Киеву, так как приходится доплачивать за прогон топлива до Словакии и обратно. Таким образом, "покупка газа" у Европы является чистой воды самообманом.

"Мы покупаем газ по реверсу. <…> То есть газ идёт из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем", — сказала парламентарий в интервью в эфире телеканала "Наш".

Скороход также высказалась за проведение переговоров с Москвой по газу. При этом, по её словам, топливо — это в том числе и "политический вопрос".