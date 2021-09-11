В прокуратуре назвали причину взрыва газа в доме под Ельцом, где погибли три человека

Прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов заявил, что возможной причиной взрыва газа в двухэтажном доме в посёлке Солидарность стала неисправность оборудования.

"Предположительно, причиной взрыва является неисправность газового оборудования. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение", — сказал он журналистам.

При этом в пресс-службе "Газпром газораспределение Липецк" отметили, что оборудование работало без нарушений. Как уточнили в компании, специалисты регулярно проводили технические проверки.

"Договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования заключены, техническое обслуживание проводилось, нарушений зафиксировано не было", — цитирует ТАСС заявление компании.