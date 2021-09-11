В прокуратуре назвали причину взрыва газа в доме под Ельцом, где погибли три человека
По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за работу оборудования, отметил прокурор. При этом в обслуживающей компании не согласны с такими заключениями.
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Прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов заявил, что возможной причиной взрыва газа в двухэтажном доме в посёлке Солидарность стала неисправность оборудования.
"Предположительно, причиной взрыва является неисправность газового оборудования. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение", — сказал он журналистам.
При этом в пресс-службе "Газпром газораспределение Липецк" отметили, что оборудование работало без нарушений. Как уточнили в компании, специалисты регулярно проводили технические проверки.
"Договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования заключены, техническое обслуживание проводилось, нарушений зафиксировано не было", — цитирует ТАСС заявление компании.
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Ранее сообщалось, что дом, где произошёл взрыв, не был аварийным. Жилое здание с двумя подъездами и 16 квартирами построили более пятидесяти лет назад. Сейчас жильцов эвакуируют в пункты временного размещения.
Напомним, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 00:52 мск. Инцидент произошёл на улице Школьной. По последним данным, в результате ЧП погибли женщина, мужчина и ребёнок, ещё семь человек, в том числе девятилетняя девочка, пострадали. Один из них отказался от госпитализации. СК возбудил уголовное дело.
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