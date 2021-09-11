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Госпитализировали ещё трёх соседей отравившейся арбузом семьи в Москве

По словам родственницы, пострадавших тошнило несколько часов. Сейчас они находятся под присмотром врачей, им поставили капельницы.

11 сентября, 06:39
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Ещё трёх человек госпитализировали после смертельного отравления москвичек арбузом. Видео © LIFE

Ещё двух взрослых и одного ребёнка госпитализировали на Совхозной улице в Москве, где проживала семья, отравившаяся арбузом, купленным в магазине "Магнит". По данным Лайфа, речь идёт о 26-летнем мужчине, 17-летней девушке и 12-летней девочке.

У всех троих диагностировали признаки отравления. По словам матери госпитализированных детей, арбуз пострадавшие ели накануне днём, однако ягоду приобрели не в "Магните", а в другом продуктовом магазине. Женщина отметила, что девочек тошнило несколько часов, после чего было принято решение вызвать скорую.

Появилась новая версия смертельного отравления москвичек, купивших арбуз в "Магните"

Появилась новая версия смертельного отравления москвичек, купивших арбуз в "Магните"

Дядя пострадавших в свою очередь отметил, что дети находятся под присмотром врачей, им поставили капельницы. Он добавил, что пока медики ничего не говорят родственникам. Сам мужчина предполагает, что ситуация серьёзная.

Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Роспотребнадзор пока не выявил связи между смертельным отравлением бабушки и внучки и состоянием их соседей, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Состояние третьей пострадавшей, которая ела арбуз, — матери девочки — тем временем стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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