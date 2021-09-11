Госпитализировали ещё трёх соседей отравившейся арбузом семьи в Москве

Ещё трёх человек госпитализировали после смертельного отравления москвичек арбузом. Видео © LIFE

Ещё двух взрослых и одного ребёнка госпитализировали на Совхозной улице в Москве, где проживала семья, отравившаяся арбузом, купленным в магазине "Магнит". По данным Лайфа, речь идёт о 26-летнем мужчине, 17-летней девушке и 12-летней девочке.

У всех троих диагностировали признаки отравления. По словам матери госпитализированных детей, арбуз пострадавшие ели накануне днём, однако ягоду приобрели не в "Магните", а в другом продуктовом магазине. Женщина отметила, что девочек тошнило несколько часов, после чего было принято решение вызвать скорую.