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"Нам всем удачи и успеха!": Собянин поздравил жителей Москвы с Днём города

Мэр отметил, что этот праздник — дань уважения людям, которые создавали столицу. Он также призвал подумать над тем, что можно улучшить в городе.

11 сентября, 07:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днём рождения столицы. Слова градоначальника приводятся на портале мэра и правительства города.

"День рождения города — особый праздник. Это не именины и не Новый год. Конечно, это праздничный фестиваль, гулянья и фейерверк. Но главное — это дань уважения людям, которые создавали наш город. Это благодарность тем, кто сегодня трудится на благо Москвы и москвичей", — отметил Собянин.

"Роскосмос" поздравил Москву с Днём города и показал фото столицы с орбиты

"Роскосмос" поздравил Москву с Днём города и показал фото столицы с орбиты

Градоначальник добавил, что жителям не всё нравится в городе, что естественно и правильно. Мэр Москвы подчеркнул, что сегодня день, когда самое время подумать, что ещё можно сделать в будущем в столице, какой она должна стать. Собянин также призвал вспомнить ветеранов, отцов и дедов, сказать спасибо тем, кто рядом и дарит тепло и заботу каждый день.

"Пожелаем нам всем удачи и успеха. Здоровья и процветания. Москва, с днём рождения! С праздником, друзья!" — заключил мэр.

Ранее Собянин рассказывал, что в День города, который Москва отмечает 11 и 12 сентября, для посещения будут открыты столичные парки, а также 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания. Мэр также пообещал праздничный салют и концерт, который, как и в прошлом году, состоится в парке "Зарядье".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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