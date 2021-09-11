Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днём рождения столицы. Слова градоначальника приводятся на портале мэра и правительства города.

"День рождения города — особый праздник. Это не именины и не Новый год. Конечно, это праздничный фестиваль, гулянья и фейерверк. Но главное — это дань уважения людям, которые создавали наш город. Это благодарность тем, кто сегодня трудится на благо Москвы и москвичей", — отметил Собянин.

Градоначальник добавил, что жителям не всё нравится в городе, что естественно и правильно. Мэр Москвы подчеркнул, что сегодня день, когда самое время подумать, что ещё можно сделать в будущем в столице, какой она должна стать. Собянин также призвал вспомнить ветеранов, отцов и дедов, сказать спасибо тем, кто рядом и дарит тепло и заботу каждый день.

"Пожелаем нам всем удачи и успеха. Здоровья и процветания. Москва, с днём рождения! С праздником, друзья!" — заключил мэр.