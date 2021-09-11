В тайге нашли москвичку, в августе пропавшую вместе с мужем во время похода

В тайге нашли москвичку, пропавшую вместе с мужем в августе во время похода. Видео © ГУ МВД по Иркутской области

Пропавшую две недели назад в Иркутской области туристку из Москвы нашли живой. Её супруг, с которым она отправилась в поход в горы, погиб, предположительно, из-за обострения заболевания. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

"Жительница Москвы, пытавшаяся с мужем на катамаране сплавиться по горной реке, обнаружена охотниками и рыболовами. Мужчины случайно встретили её у берега", — указано в релизе.

29-летняя Наталья пояснила правоохранителям, что во время сплава их катамаран переворачивался и ломался. К несчастью, как утверждает москвичка, у её 46-летнего супруга обострилась хроническая болезнь и он скончался. После этого женщина попыталась самостоятельно выйти из тайги и встретила охотников. На данный момент её жизни ничего не угрожает.

О пропаже супругов стало известно 29 августа от сестры Натальи. Она сообщила правоохранителям, что женщина отправилась с супругом в поход из Слюдянки на пик Черского и перестала выходить на связь. Всё это время поиски полицейских и спасателей не приносили результатов.