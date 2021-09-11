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В тайге нашли москвичку, в августе пропавшую вместе с мужем во время похода

Как утверждает женщина, у её 46-летнего супруга во время сплава обострилась хроническая болезнь, он скончался. После этого Наталья попыталась сама выйти из леса и набрела на людей.

11 сентября, 08:09

В тайге нашли москвичку, пропавшую вместе с мужем в августе во время похода. Видео © ГУ МВД по Иркутской области

Пропавшую две недели назад в Иркутской области туристку из Москвы нашли живой. Её супруг, с которым она отправилась в поход в горы, погиб, предположительно, из-за обострения заболевания. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

"Жительница Москвы, пытавшаяся с мужем на катамаране сплавиться по горной реке, обнаружена охотниками и рыболовами. Мужчины случайно встретили её у берега", — указано в релизе.

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29-летняя Наталья пояснила правоохранителям, что во время сплава их катамаран переворачивался и ломался. К несчастью, как утверждает москвичка, у её 46-летнего супруга обострилась хроническая болезнь и он скончался. После этого женщина попыталась самостоятельно выйти из тайги и встретила охотников. На данный момент её жизни ничего не угрожает.

О пропаже супругов стало известно 29 августа от сестры Натальи. Она сообщила правоохранителям, что женщина отправилась с супругом в поход из Слюдянки на пик Черского и перестала выходить на связь. Всё это время поиски полицейских и спасателей не приносили результатов.

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Абсолютное большинство пропавших граждан удаётся найти в первые трое суток после обращения в МВД

А ранее потерявшиеся женщины рассказали, как неделю выживали в сахалинском лесу. Первые сутки, как призналась одна из подруг, они питались ягодами, а потом и грибы "в ход пошли". Однако ситуация усугубилась через три дня, когда у них сломалась единственная зажигалка, вот тогда пришлось помёрзнуть.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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