Россия передала Таджикистану 12 боевых разведывательных машин
Торжественная церемония прошла в Душанбе. С российской стороны в ней принял участие заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Циндяйкин.
Фото © ТАСС / Пресс-служба ЦВО РФ
Министерство обороны Росси передало Вооружённым силам Таджикистана 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М. Это произошло на фоне нестабильной ситуации на границе с Афганистаном, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.
"Министерство обороны Российской Федерации передало Вооружённым силам Республики Таджикистан 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты", — отмечается в релизе.
Торжественная церемония прошла в Душанбе. С российской стороны в ней принял участие заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Евгений Циндяйкин. Он отметил, что машины — надёжная и проверенная техника, которая повысит боевой потенциал ВС Таджикистана и "станет ещё одним весомым аргументом в обеспечении обороны страны".
В свою очередь замминистра обороны Таджикистана генерал-майор Хисрав Бобозода добавил, что мероприятие является важным событием двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Он поблагодарил Минобороны РФ и ЦВО за помощь.
Отметим, что безвозмездная передача продукции военного назначения происходит в рамках выполнения программы модернизации национальных вооружённых сил республики. РФ рассматривает её как ключевой инструмент повышения боеспособности союзника в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикско-афганской границы.
Ранее Лайф рассказывал, что представители радикального движения "Талибан"* объявили состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. В СМИ появились сведения о том, что инаугурация нового афганского кабмина назначена на 11 сентября. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты 11 сентября "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов. Однако 10 сентября талибы заявили об отмене инаугурации.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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