Россия передала Таджикистану 12 боевых разведывательных машин

Министерство обороны Росси передало Вооружённым силам Таджикистана 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М. Это произошло на фоне нестабильной ситуации на границе с Афганистаном, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

"Министерство обороны Российской Федерации передало Вооружённым силам Республики Таджикистан 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты", — отмечается в релизе.

Торжественная церемония прошла в Душанбе. С российской стороны в ней принял участие заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Евгений Циндяйкин. Он отметил, что машины — надёжная и проверенная техника, которая повысит боевой потенциал ВС Таджикистана и "станет ещё одним весомым аргументом в обеспечении обороны страны".

В свою очередь замминистра обороны Таджикистана генерал-майор Хисрав Бобозода добавил, что мероприятие является важным событием двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Он поблагодарил Минобороны РФ и ЦВО за помощь.

Отметим, что безвозмездная передача продукции военного назначения происходит в рамках выполнения программы модернизации национальных вооружённых сил республики. РФ рассматривает её как ключевой инструмент повышения боеспособности союзника в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикско-афганской границы.

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