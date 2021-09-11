В России в 2021 году может быть установлен рекорд по вводу жилья, заявил Путин
Президент во время встречи с мэром столицы также уточнил, "не подорваны ли" из-за пандемии планы по расселению москвичей по программе реновации.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране в текущем году может быть установлен рекорд по вводу жилья. Об этом он сообщил во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"У нас в целом по стране может быть рекорд", — отметил Путин, комментируя доклад столичного градоначальника о том, что Москва может установить рекорд по строительству жилья за всю свою историю.
Российский лидер также уточнил у Собянина, "не подорваны ли" из-за пандемии планы по расселению москвичей по программе реновации. Мэр Москвы заверил президента, что всё в полном порядке.
Ранее Путин назвал Москву мировой агломерацией, демонстрирующей хорошие показатели развития. Процессы жизнедеятельности таких макроструктур очень сложны, однако о столице РФ можно говорить с гордостью, заметил глава государства.
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