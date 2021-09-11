Путин назвал Москву мировой агломерацией, демонстрирующей хорошие показатели развития

Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития по сравнению с другими подобными территориями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным. По словам главы государства, столица уже является не просто городом, а огромной, мирового масштаба агломерацией.

"И мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто в последнее время говорим, и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует по сравнению с другими агломерациями подобного рода очень хорошие показатели развития", — сказал Путин.