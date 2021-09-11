Путин назвал Москву мировой агломерацией, демонстрирующей хорошие показатели развития
Процессы жизнедеятельности таких макроструктур очень сложны, однако о столице РФ можно говорить с гордостью, заметил глава государства.
Фото © Агентство городских новостей “Москва”
Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития по сравнению с другими подобными территориями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным. По словам главы государства, столица уже является не просто городом, а огромной, мирового масштаба агломерацией.
"И мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто в последнее время говорим, и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует по сравнению с другими агломерациями подобного рода очень хорошие показатели развития", — сказал Путин.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что в День города, который Москва отмечает 11 и 12 сентября, для посещения будут открыты столичные парки, а также 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания. Мэр также пообещал праздничный салют и концерт, который, как и в прошлом году, состоится в парке "Зарядье".
Комментариев: 0