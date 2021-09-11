Попова оценила вероятность отмены масочного режима в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах пока нет показаний к отмене масочного режима. Об этом она сообщила журналистам на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму.

"Нет, сейчас нет. Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть, — это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалёк", — цитирует главу ведомства ТАСС.