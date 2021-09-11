Попова оценила вероятность отмены масочного режима в регионах
Глава Роспотребнадзора отметила, что гражданам необходимо вакцинироваться и тогда "этот момент будет недалёк".
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах пока нет показаний к отмене масочного режима. Об этом она сообщила журналистам на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму.
"Нет, сейчас нет. Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть, — это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалёк", — цитирует главу ведомства ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Москву примером эффективной борьбы с коронавирусом. Глава государства отметил, что слаженная работа городских служб во время эпидемии является большой заслугой Сергея Собянина и всей его управленческой команды.
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