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В России за сутки выявили 18 891 случай заражения коронавирусом

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зарегистрировано 7 121 516 случаев инфицирования ковидом.

11 сентября, 08:49

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

За сутки в России выявили 18 891 новый случай коронавируса, зафиксировано 796 летальных исходов, а полностью выздоровело 17 888 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

В первой пятёрке по числу заболевших Москва (+1940 за сутки), Санкт-Петербург (+1629), Подмосковье (+645), Свердловская (+502) и Воронежская (+475) области. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 121 516 случаев ковида, за весь период умерло 191 961 пациент, а выздоровело — 6 375 160.

Инфекционист назвала неожиданную причину заражения ковидом

Инфекционист назвала неожиданную причину заражения ковидом

Ранее главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал, когда в Россию придёт четвёртая волна коронавируса. По его словам, ситуация осложняется совпадением определённых факторов, в том числе массового возвращения из отпусков и начала учебного года. Он добавил, что единственный эффективный способ "научиться жить" с коронавирусом — вакцинироваться.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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