В России за сутки выявили 18 891 случай заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 18 891 новый случай коронавируса, зафиксировано 796 летальных исходов, а полностью выздоровело 17 888 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

В первой пятёрке по числу заболевших Москва (+1940 за сутки), Санкт-Петербург (+1629), Подмосковье (+645), Свердловская (+502) и Воронежская (+475) области. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 121 516 случаев ковида, за весь период умерло 191 961 пациент, а выздоровело — 6 375 160.