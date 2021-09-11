На волоске от смерти: 5 диагнозов, которые можно поставить, просто взглянув на состояние вашей шевелюры

Невзрачная шевелюра не всегда говорит о проблемах со здоровьем, но бывают случаи, когда по вашей причёске можно догадаться не только о стоимости услуг вашего парикмахера.