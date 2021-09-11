На волоске от смерти: 5 диагнозов, которые можно поставить, просто взглянув на состояние вашей шевелюры
Невзрачная шевелюра не всегда говорит о проблемах со здоровьем, но бывают случаи, когда по вашей причёске можно догадаться не только о стоимости услуг вашего парикмахера.
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Состояние волос в основном влияет лишь на восприятие вас окружающими. Однако врачи предостерегают: нужно быть внимательными к сигналам, которые подаёт ваша голова. Ведь речь может идти о таких серьёзных проблемах, как гормональный сбой или дефицит витаминов, пишет The Sun.
1. Дефицит витаминов и проблемы с щитовидной железой
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По словам экспертов, недостаток витаминов группы B может вызывать сухость кожи головы. Причина — в несбалансированном питании. При этом бежать в аптеку за цветными баночками не нужно — лучше скорректировать свой рацион. А вот если волосы начали истончаться или даже выпадать, это повод проверить щитовидную железу. При правильном лечении нежелательные процессы можно будет повернуть вспять.
2. Грибок
Перхоть под микроскопом. Фото © Wikimedia Commons / Horoporo
Если у вас есть перхоть, скорее всего, дело в грибке Malassezia furfur, который обитает на коже головы большинства людей. В его размножении виновата излишняя активность сальных желёз, которые создают благоприятную для микроорганизмов среду. Проблему можно решить с помощью специальных шампуней, которые борются с гиперпродукцией кожного сала и нормализуют микрофлору.
3. Сильный стресс
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Выпадение волос или снижение объёма шевелюры — верный признак мощного стресса. Частота обращений к специалистам по этому поводу значительно выросла на фоне пандемии ковида. Причём проблема может носить отложенный характер, ведь цикл роста волос в среднем длится около 10 месяцев.
4. Нарушения питания
Фото © Wikimedia Commons / BlaiserPascal
Если кожа вашей головы шелушится или зудит, оцените свой рацион. Решение всех проблем — баланс углеводов, полезных жиров, белков, клетчатки и микроэлементов. Питание, богатое свежими овощами, мясом и фруктами, сделает ваши волосы густыми и сильными. А вот обработанные продукты и особенно фастфуд лучше исключить.
5. Гормональный сбой
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Если у вас чешется голова, возможно, в организме произошёл дисбаланс гормонов. Он может быть вызван в том числе стрессом. В этом случае выброс адреналина, норадреналина и кортизола сделает вашу кожу более чувствительной и в результате раздражённой. Когда гормональная буря утихнет, всё вернётся на свои места.
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