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На волоске от смерти: 5 диагнозов, которые можно поставить, просто взглянув на состояние вашей шевелюры

Невзрачная шевелюра не всегда говорит о проблемах со здоровьем, но бывают случаи, когда по вашей причёске можно догадаться не только о стоимости услуг вашего парикмахера.

11 сентября, 07:00

Фото © Unsplash / chaigneau

Состояние волос в основном влияет лишь на восприятие вас окружающими. Однако врачи предостерегают: нужно быть внимательными к сигналам, которые подаёт ваша голова. Ведь речь может идти о таких серьёзных проблемах, как гормональный сбой или дефицит витаминов, пишет The Sun.

1. Дефицит витаминов и проблемы с щитовидной железой

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По словам экспертов, недостаток витаминов группы B может вызывать сухость кожи головы. Причина — в несбалансированном питании. При этом бежать в аптеку за цветными баночками не нужно — лучше скорректировать свой рацион. А вот если волосы начали истончаться или даже выпадать, это повод проверить щитовидную железу. При правильном лечении нежелательные процессы можно будет повернуть вспять.

2. Грибок

Перхоть под микроскопом. Фото © Wikimedia Commons / Horoporo

Перхоть под микроскопом. Фото © Wikimedia Commons / Horoporo

Если у вас есть перхоть, скорее всего, дело в грибке Malassezia furfur, который обитает на коже головы большинства людей. В его размножении виновата излишняя активность сальных желёз, которые создают благоприятную для микроорганизмов среду. Проблему можно решить с помощью специальных шампуней, которые борются с гиперпродукцией кожного сала и нормализуют микрофлору.

3. Сильный стресс

Фото © Unsplash / iamsherise

Фото © Unsplash / iamsherise

Выпадение волос или снижение объёма шевелюры — верный признак мощного стресса. Частота обращений к специалистам по этому поводу значительно выросла на фоне пандемии ковида. Причём проблема может носить отложенный характер, ведь цикл роста волос в среднем длится около 10 месяцев.

4. Нарушения питания

Фото © Wikimedia Commons / BlaiserPascal

Фото © Wikimedia Commons / BlaiserPascal

Если кожа вашей головы шелушится или зудит, оцените свой рацион. Решение всех проблем — баланс углеводов, полезных жиров, белков, клетчатки и микроэлементов. Питание, богатое свежими овощами, мясом и фруктами, сделает ваши волосы густыми и сильными. А вот обработанные продукты и особенно фастфуд лучше исключить.

5. Гормональный сбой

Фото © Flickr / rubin110

Фото © Flickr / rubin110

Если у вас чешется голова, возможно, в организме произошёл дисбаланс гормонов. Он может быть вызван в том числе стрессом. В этом случае выброс адреналина, норадреналина и кортизола сделает вашу кожу более чувствительной и в результате раздражённой. Когда гормональная буря утихнет, всё вернётся на свои места.

Показалось: Этот дирижабль выглядит так вызывающе, что пользователи соцсетей не смогли удержать себя в руках

Показалось: Этот дирижабль выглядит так вызывающе, что пользователи соцсетей не смогли удержать себя в руках

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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