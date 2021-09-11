Родители заказали сыну на день рождения торт с космонавтом, но от увиденного любой останется заикой

Пару недель назад пользователь "Реддита" Drewlyn и его супруга начали готовиться к первому дню рождения их сына. Перешерстив весь Pinterest, родители нашли фотографию идеального торта. На многоярусном десерте красовались ракета и очаровательный космонавт в скафандре. После они отправили фотографию местному кондитеру, оплатили и стали ждать детского праздника.

Когда торт был у них, они открыли коробку и... начали смеяться до слёз, ведь фигурка была похожа не на маленького покорителя космоса в скафандре, а на потрёпанного жизнью бездомного в пуховике.

Фото © Reddit / Drewlyn

Когда родители немного подуспокоились, они сфотографировали фигурку "космонавта" и выложили её на "Реддите" в разделе "Смешное". Несколько часов — и пост стал вирусным. Меньше чем за сутки коллаж-сравнение оценили больше 110 тысяч человек!

Разница между правым и левым фото — 60 лет Guacanagariz

Но ведь... кажется, тот, что слева, было сделать намного легче... TerrorAlpaca

Фото © Reddit / Drewlyn