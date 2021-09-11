Судьба артиста: Почему сериал "Вертинский" обещает стать кинохитом В Москве состоялась премьера сериала "Вертинский". В кинотеатре "Художественный" собралась вся столичная богема. Как историю главного шансонье XX века превратили в сериал в 2021 году. 10 сентября, 21:40 Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (в центре на первом плане) на премьере биографической драмы "Вертинский". Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Как снимали сериал "Вертинский"

Продюсер сериала Константин Эрнст назвал проект "очень дорогим для сердца и для экономики", намекая на большой бюджет картины. Декорации, художники, локации съёмок, звёздный актёрский состав — действительно на уровне, но всё-таки это не "Игра престолов". Тем не менее суммы Эрнст не называл, а спонсорами выступили Роман Абрамович и Сергей Адоньев. Главную роль сыграл Алексей Филимонов. Он признался, что во время съёмок чувствовал присутствие Вертинского, который ему помогал.

Король богемы

Актриса Паулина Андреева, режиссёр Фёдор Бондарчук, певица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин (слева направо). Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Вертинского называют главным русским шансонье XX века, но сегодня его песни не звучат по радио и их не поют в шоу "Маска". Вертинский сегодня — это что-то вроде знака качества для селебрити. Едва ли сериал соберёт миллионную аудиторию, но на премьеру приехал весь бомонд: Пугачёва, Собчак, Познер, Куснирович, Слуцкер, Капков, Бондарчук и другие знаменитости, которые не могли отказать Константину Эрнсту и для которых Александр Вертинский — настоящий король богемы.

Фильм "Вертинский"

Режиссёр Авдотья Смирнова на премьере своего сериала "Вертинский". Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Режиссёром стала жена Анатолия Чубайса Авдотья Смирнова. Дочь Вертинского открыла ей доступ к архивам своего отца. Так и был написан сценарий. Фильм не является биографией, скорее попыткой провести некие аллюзии с веком прошлым и веком нынешним. 100 лет назад представителям богемы жилось гораздо труднее. Сам Вертинский не раз говорил о том, что если бы его жизнь была лёгкой, то ему бы нечего было сказать публике.

Когда обо мне говорят: "Счастье этому Вертинскому: пропоёт вечер — три тысячи… успех…" Когда я это слышу, мне делается немного обидно. Разве я мог бы выдумать мои песенки, если бы не прошёл тяжёлую жизненную школу, если бы я не выстрадал их? Александр Вертинский Шансонье

Биография Вертинского

Такие люди, как Александр Вертинский, рождаются раз в сто лет. Этот человек действительно повидал очень много плохого. Он стал сиротой, когда ему было пять лет, голод, отсутствие ночлега, издевательства сверстников — всё это не сделало его чёрствым, а наоборот — он научился сопереживать простым людям и затем передавал это через творчество. Во время Первой мировой войны он был санитаром и лично перевязал около 35 тыс. раненых солдат.

Да, были слава, всемирное признание, увлечение кокаином, встречи с королевскими особами, его носили на руках, но всё это не приносило ему удовольствия. Удивительно, но он вообще ненавидел свою профессию. Просто воспринимал её как послушание, как единственную возможность спастись. Он верил в Бога и старался не пользоваться роскошью, которая была ему доступна.

Я боюсь пользоваться хорошими условиями жизни. Тогда я успокоюсь, осяду, спущусь. И не смогу петь свои песенки. Я ничего не скрываю от слушателя, пою так же, как пел бы для Господа Бога, — искренне, глубоко, правдиво, как верующий, как "священнослужитель" Александр Вертинский Шансонье

Сериал "Вертинский" на Первом

Вид на здание кинотеатра "Художественный", где состоялась премьера биографической драмы "Вертинский" режиссёра Авдотьи Смирновой. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Сериал "Вертинский" будут показывать по понедельникам на Первом канале, для аудитории которого это будет скорее познавательное кино, мол, и в начале XX века были талантливые фрики. И вот тут и проявится истинный гений Вертинского: да, он был богемой, но он умел говорить со всеми, его слышали и обожали бандиты и поэты, политики и актрисы, его песни до слёз трогали солдат и завораживали иностранцев. Получилось ли у Авдотьи Смирновой перекинуть этот мостик между теми, кто был на премьере, и остальными 99,99% населения России — покажет Первый канал...

Авторы Василий Климов