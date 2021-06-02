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Девочка захотела на свой третий день рождения торт с гибелью Муфасы, и вот чем гениальна её просьба

Малышке всего 3 года, но уже сейчас она придумала гениальный лайфхак, как сделать так, чтобы все сладости достались только ей.

2 июня, 15:40

Фото © Twitter / caseyfeigh

Лионе Фей из Миннесоты недавно исполнилось три года. Девочка хотела, чтобы праздник прошёл идеально, поэтому попросила родителей всё оформить в стиле мультфильма "Король Лев": колпачки для гостей, декор, торт. К последнему были особые пожелания. Десерт малышка заказала в виде сцены с гибелью Муфасы.

Фото © Twitter / caseyfeigh

Фото © Twitter / caseyfeigh

От вида торта и правда становится грустно. С вершины бисквитного холма маленький Симба смотрит вниз, на фигурку из мастики в виде Муфасы. По словам матери девочки Элисон, такой торт она бы никогда не смогла сделать сама, поэтому доверила это дело кондитерской. Американка так стеснялась, что просто изложила все пожелания в электронном письме, пишет New York Post.

...мне было слишком неловко звонить. Я подумала: я просто напишу и нажму "отправить". Худшее, что они могут сказать, — нет

Элисон Фей

Фото © Twitter / caseyfeigh

Фото © Twitter / caseyfeigh

О смешной просьбе маленькой Лионы стало известно после того, как её дядя Кейси опубликовал фотографии торта в своём твиттере. За пару дней пост так завирусился, что его оценило больше 750 тысяч человек. Мало того, парень рассказал, чем руководствовалась девочка, когда делала этот странный заказ. Оказывается, так Лиона хотела избавиться от конкурентов на празднике и съесть торт в одиночку.

Моей племяннице сегодня исполнилось 3 года! Она попросила торт с Королём Львом, но главное — чтобы он был в виде сцены, где Муфаса умирает. Потому что "так всем будет слишком грустно, чтобы есть торт, и он весь достанется мне"

caseyfeigh

Родители хотели сделать торт в форме гусеницы, но получилось не насекомое, а бисквитный демон

Родители хотели сделать торт в форме гусеницы, но получилось не насекомое, а бисквитный демон

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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