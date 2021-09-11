Скворцова рассказала о ходе клинических испытаний антиковидного лекарства "Мир-19"

Вероника Скворцова рассказала о завершении клинических испытаний антиковидного лекарства "Мир-19". Видео © LIFE

Уникальный антиковидный препарат "Мир-19" очень хорошо себя показал во время клинических испытаний, в скором времени их результаты будут направлены в Минздрав РФ. Об этом Лайфу рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"В доклинических исследованиях он очень хорошо себя зарекомендовал и на культуре клеток, и на заражённых животных. Летом мы начали клинические исследования, сначала провели первую фазу, которая показала хорошую переносимость и безопасность препарата, потому что он не действует на организм человека, он действует только на вирус. И сейчас завершена вторая фаза", — сказала Скворцова, уточнив, что полученные результаты в форме отчёта будут представлены Министерству здравоохранения.

Лекарство состоит из двух компонентов — микроРНК компонентов из нескольких нуклеотидов, которые как ключ к замку конгруэнтно подходят к сайту генома вируса, и определённых пептидов, стабилизирующих и увеличивающих продолжительность жизни микроРНК, уточнила глава ФМБА. По её словам, этой уникальной технологией владеет всего несколько лабораторий в мире, и российский Национальный институт иммунологии первым достиг лекарственного эффекта.

Сейчас "Мир-19" выпускается в форме ингаляции, и Скворцова назвала это очень важным, потому что вирус на разное время задерживается у людей в носоглотке, а отмечает человек, что он заболел, когда инфекция уже опустилась ниже, поэтому ингаляция является самым надёжным способом воздействия на SARS-CoV-2.