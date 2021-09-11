Президент России Владимир Путин во время торжественной речи по случаю 874-летия Москвы заявил, что столица демонстрирует пример эффективных и слаженных действий в борьбе с пандемией коронавируса. Глава государства убеждён, что город достойно проходит сложное время.

"Думаю, со мной многие согласятся, именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизнь тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города, его развитием", — сказал российский лидер, выступая в "Зарядье".

Путин отметил, что слаженная работа городских служб Москвы во время пандемии является большой заслугой мэра столицы Сергея Собянина и всей его управленческой команды.

