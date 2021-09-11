"Думаю, со мной многие согласятся": Путин назвал Москву примером эффективной борьбы с коронавирусом
Глава государства отметил, что слаженная работа городских служб во время эпидемии является большой заслугой Сергея Собянина и всей его управленческой команды.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Президент России Владимир Путин во время торжественной речи по случаю 874-летия Москвы заявил, что столица демонстрирует пример эффективных и слаженных действий в борьбе с пандемией коронавируса. Глава государства убеждён, что город достойно проходит сложное время.
"Думаю, со мной многие согласятся, именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизнь тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города, его развитием", — сказал российский лидер, выступая в "Зарядье".
Путин отметил, что слаженная работа городских служб Москвы во время пандемии является большой заслугой мэра столицы Сергея Собянина и всей его управленческой команды.
Ранее Собянин сообщал, что в День города, который столица отмечает 11 и 12 сентября, для посещения будут открыты столичные парки, а также 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания. Градоначальник также пообещал праздничный салют.
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