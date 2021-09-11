Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы, отмечающей сегодня 874-й день рождения, с Днём города. Глава государства выступил перед концертом в парке "Зарядье".

"Москва была, есть и будет объединяющим центром для всей нашей огромной страны и в период испытаний, и при реализации наших общих планов, и в праздники, и в будни. Россия и её столица неразрывны. С праздником вас, дорогие москвичи, с Днём города!" — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что столица, сохраняя мудрость древнего города, идёт в ногу со временем, как и подобает одному из крупнейших мегаполисов. Глава государства также отметил эффективную и слаженную работу по благоустройству Москвы, которая превратилась в огромную агломерацию мирового масштаба.