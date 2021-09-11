В Иркутской области задержали подозреваемых в поджоге машины с шестилетней девочкой
В квартире злоумышленников обнаружили крупную сумму денег, а также ценные вещи. Не исключено, что они планировали скрыться от органов следствия.
В Иркутской области задержали подозреваемых в поджоге машины с девочкой. Видео © Telegram/Следком
В Иркутской области задержали Дмитрия и Ирину Маценко, которых подозревают в поджоге автомобиля с шестилетней девочкой внутри. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"10 сентября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий следователями СУ СК России при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и бойцов СОБР управления Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления, объявленные в федеральный розыск", — говорится в релизе.
Отмечается, что Ирину Маценко задержали на дороге, когда она находилась за рулём автомобиля. А после правоохранители установили адрес квартиры, где находился Дмитрий, и нагрянули туда. При обыске оперативники и следователи обнаружили крупную сумму денег, а также ценные вещи. Не исключается, что подозреваемые планировали сбежать. Сейчас они задержаны. В ближайшее время следователи будут просить суд заключить злоумышленников под стражу.
Телеграм-канал "Следком" опубликовал кадры задержания Дмитрия Маценко, а также беседы с подозреваемыми. На них мужчина отрицает свою вину, а женщина заявляет, что была не в курсе, что находится в розыске.
Напомним, инцидент произошёл 7 сентября. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью иномарку и поджёг её, а затем умчался на машине, за рулём которой была его сестра. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетней, совершённое общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору". Расследование продолжается.
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