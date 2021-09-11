В Иркутской области задержали подозреваемых в поджоге машины с шестилетней девочкой

В Иркутской области задержали подозреваемых в поджоге машины с девочкой. Видео © Telegram/Следком

В Иркутской области задержали Дмитрия и Ирину Маценко, которых подозревают в поджоге автомобиля с шестилетней девочкой внутри. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"10 сентября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий следователями СУ СК России при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и бойцов СОБР управления Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления, объявленные в федеральный розыск", — говорится в релизе.

Отмечается, что Ирину Маценко задержали на дороге, когда она находилась за рулём автомобиля. А после правоохранители установили адрес квартиры, где находился Дмитрий, и нагрянули туда. При обыске оперативники и следователи обнаружили крупную сумму денег, а также ценные вещи. Не исключается, что подозреваемые планировали сбежать. Сейчас они задержаны. В ближайшее время следователи будут просить суд заключить злоумышленников под стражу.

Телеграм-канал "Следком" опубликовал кадры задержания Дмитрия Маценко, а также беседы с подозреваемыми. На них мужчина отрицает свою вину, а женщина заявляет, что была не в курсе, что находится в розыске.