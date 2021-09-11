Месси не попал в заявку ПСЖ на очередной матч чемпионата Франции

В субботу парижский клуб сыграет в национальном первенстве с "Клермоном".

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси не попал в заявку "Пари Сен-Жермен" на матч пятого тура чемпионата Франции против "Клермона". Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Встреча состоится в субботу, 11 сентября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Помимо Месси матч пропустят аргентинцы Анхель Ди Марии и Леандро Паредеса и бразилец Неймар. Все четверо принимали участие в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года в Южной Америке, вернувшись во Францию лишь накануне игры против "Клермона".

Кроме того, из-за травм на поле не смогут выйти испанцы Серхио Рамос и Хуан Бернат, французы Колен Дагба и Левен Курзава и итальянец Марко Верратти.