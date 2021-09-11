Месси не попал в заявку ПСЖ на очередной матч чемпионата Франции
В субботу парижский клуб сыграет в национальном первенстве с "Клермоном".
Фото © PSG
Шестикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси не попал в заявку "Пари Сен-Жермен" на матч пятого тура чемпионата Франции против "Клермона". Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Встреча состоится в субботу, 11 сентября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.
Помимо Месси матч пропустят аргентинцы Анхель Ди Марии и Леандро Паредеса и бразилец Неймар. Все четверо принимали участие в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года в Южной Америке, вернувшись во Францию лишь накануне игры против "Клермона".
Кроме того, из-за травм на поле не смогут выйти испанцы Серхио Рамос и Хуан Бернат, французы Колен Дагба и Левен Курзава и итальянец Марко Верратти.
Месси перешёл в ПСЖ 10 августа на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду аргентинец дебютировал в конце августа в игре четвёртого тура против "Реймса" (2:0). Он вышел на замену в середине второго тайма, не отметившись результативными действиями.
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