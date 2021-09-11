В НАТО начали изучение причин провала международной миссии в Афганистане

Североатлантический альянс начал всестороннее изучение причин провала международной миссии в Афганистане. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Внутри НАТО уже запущено всестороннее исследование. Пока ещё рано судить о результатах, но, на мой взгляд, есть некоторые вещи, которые ясно вырисовываются", — говорит Столтенберг в статье, опубликованной в газете Welt am Sonntag.

По его словам, все должны сделать выводы после случившейся катастрофы и ответить на сложные вопросы касательно миссии в этом государстве. При этом генсек заверил, что НАТО не будет отказываться от военных операций, так как "всегда будет существовать кто-то, кто захочет нам навредить", что демонстрируют многие террористические акты, совершённые после 11 сентября 2001 года. Военные операции являются крайним средством, однако иногда они — единственный разумный ответ, заметил Столтенберг.

А ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости диалога с "Талибаном"*. По его мнению, экономический кризис в Афганистане не выгоден никому в мире.

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