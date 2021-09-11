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МЦД-5 планируют запустить в 2024 году, заявил Собянин

А последнюю часть Большой кольцевой линии столичного метро введут в эксплуатацию в 2023 году.

11 сентября, 09:05
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-156955116_58588?z=photo-156955116_457247917/wall-156955116_58588" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЦД | Московские центральные диаметры</a></p>

Фото © VK / МЦД | Московские центральные диаметры

Пятый Московский центральный диаметр (МЦД-5, "Ярославско-Павелецкий") планируется ввести в эксплуатацию в 2024–2025 годах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"МЦД-3 мы планируем запустить в 2023 году. МЦД-4 постараемся тоже в 2023 году, но, может, он перейдёт на 2024-й. Сейчас с железнодорожниками пытаемся максимально ускорить его. И останется пятый диаметр, он планируется на 2024–2025 годы", — сказал Собянин.​​​​

Градоначальник также сообщил, что последнюю часть Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года. Самое большое метрокольцо в мире "радикально изменит ситуацию с передвижением по городу, нагрузкой по радиальным линиям", подчеркнул мэр.

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Ранее Лайф писал, что на Комсомольской площади в Москве построят четвёртый вокзал. Планируется создать огромный транспортный узел с пересечениями двух диаметров и новой дороги.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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