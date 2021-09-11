Собянин: Экономика в Москве не только восстановилась, она уже превзошла докризисный уровень

Экономика в Москве восстановилась и уже превзошла тот уровень, который был установлен до пандемии коронавируса. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причём достаточно прилично — от семи до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям", — сказал градоначальник.

Собянин указал на увеличение инвестиций, объёмов промышленности и строительства, а также рассказал о значительно уменьшившейся безработице, которая практически вышла на докризисный уровень.

На сегодняшний день, уточнил мэр, услуги остаются единственной отраслью, которая пока находится в минусе. Общепит, гостиницы, транспорт Собянин назвал наиболее уязвимыми во время пандемии сферами, однако сейчас они ниже уровня 2019 года процентов на пять.

"Поэтому есть вероятность, что до конца года и эта отрасль выйдет примерно на уровень 2019 года", — заверил мэр.

Это стало возможным благодаря, в частности, тому, что ни одна федеральная государственная программа не была остановлена в период пандемии, добавил Собянин. Особенно важными стали социальные и инфраструктурные программы, добавил он.