Собянин: Экономика в Москве не только восстановилась, она уже превзошла докризисный уровень
По словам столичного мэра, также значительно уменьшилось число безработных, показатели практически вернулись к тем, что фиксировались в 2019 году.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Экономика в Москве восстановилась и уже превзошла тот уровень, который был установлен до пандемии коронавируса. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причём достаточно прилично — от семи до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям", — сказал градоначальник.
Собянин указал на увеличение инвестиций, объёмов промышленности и строительства, а также рассказал о значительно уменьшившейся безработице, которая практически вышла на докризисный уровень.
На сегодняшний день, уточнил мэр, услуги остаются единственной отраслью, которая пока находится в минусе. Общепит, гостиницы, транспорт Собянин назвал наиболее уязвимыми во время пандемии сферами, однако сейчас они ниже уровня 2019 года процентов на пять.
"Поэтому есть вероятность, что до конца года и эта отрасль выйдет примерно на уровень 2019 года", — заверил мэр.
Это стало возможным благодаря, в частности, тому, что ни одна федеральная государственная программа не была остановлена в период пандемии, добавил Собянин. Особенно важными стали социальные и инфраструктурные программы, добавил он.
А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в 2021 году может быть установлен рекорд по вводу жилья. Также он уточнил у мэра Москвы, "не подорваны ли" из-за пандемии планы по расселению жителей столицы по программе реновации. Собянин заверил президента, что всё в полном порядке.
Лента новостей
В Кремле вручили госнаграды серебряным и бронзовым призёрам Олимпиады в Токио
сегодня в 08:43
"Полумарсианский, нереальный пейзаж": Журналист-американист рассказал об ужасах работы во время терактов 11 сентября
сегодня в 08:41
"Сказка про белых медвежат": Продавщица столичного магазина заявила, что покупатели не могли отравиться арбузом
сегодня в 08:33
Комментариев: 0