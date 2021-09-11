Российский журналист-американист Владимир Сухой в момент терактов 11 сентября 2001 года, в которых погибло около трёх тысяч человек, был корреспондентом Первого канала в США. По случаю 20-й годовщины трагедии он решил рассказать об ужасной обстановке, которая царила в Штатах сразу после происшествия.

По словам Сухого, во время терактов он вместе со съёмочной группой находился в Вашингтоне. Когда стало известно о трагедии в Нью-Йорке, журналисты попытались рвануть в Большое яблоко, но у них ничего не получилось, поскольку все дороги были перекрыты. Корреспондент отметил, что в тот момент Штаты "погрузились в полный локдаун" — не работали ни связь, ни телевидение. Когда самолёт врезался в здание Пентагона, то Сухой и его команда оказались на месте происшествия одними из первых.

"Мы приехали и начали снимать. Там многие говорят, что это была ракета и так далее. Всё это чепуха. Там действительно был самолёт, и у него сложились крылья — получилось такое впечатление, что ракета", — приводит телеканал "360" его слова.

При этом связи с Москвой не было ещё двое суток, отметил журналист. Поэтому всё, что они отсняли в Вашингтоне, хранилось до неизвестных времён. Вскоре им всё же удалось уехать в Нью-Йорк, где они задержались на полторы недели. Работы было так много, что в какой-то момент, как пояснил Сухой, он не спал трое суток.

"Невозможно передать вот эту атмосферу. Это какой-то полусмог-полутуман: строительный мусор в воздухе, вот из этого тумана выныривают люди. Пожарные, полицейские, люди, которые ищут своих родственников. <…> Этот полумарсианский, какой-то нереальный пейзаж. И постоянное ожидание, что ближайшее здание тоже обрушится. Так и случилось, на четвёртый день", — вспоминает журналист то страшное время.

Больше всего Сухого пугало, что под завалами могут находиться люди. Ему даже казалось, что кто-то из-под обломков строений просит о помощи. Как признался журналист, в тот момент он испытывал "ужасное чувство бессилия".

А ранее президент США Джо Байден обратился к американцам по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября. По словам политика, жители США "показали всем, кто стремится причинить вред Америке, что их выследят и заставят поплатиться".

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.

