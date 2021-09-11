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В США пригрозили РФ санкциями в случае блокировки транзита газа через Украину

Там напомнили, что об этом говорилось ещё в совместном заявлении Вашингтона и Берлина, и отметили, что такой шаг Америки никого не удивит.

11 сентября, 09:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

США введут санкции против России, если та заблокирует транзит газа в Европу через Украину. Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн на форуме YES Brainstorming в Киеве.

"То, что США прибегнут к этому, никого не удивит. <...> Другими словами, мы будем делать всё, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придётся заплатить за это цену", — отметил Хохштейн.

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Он напомнил, что о таком решении говорилось ещё в совместном заявлении Вашингтона и Берлина. В июле стороны сообщили, что Германия обязалась использовать все имеющиеся ресурсы для содействия продлению транзитного соглашения на срок до десяти лет. Действующее истекает в 2024 году.

Ранее в Кремле заявили, что интерес Германии к российскому газу не исчезнет после ухода Ангелы Меркель. По словам Дмитрия Пескова, канцлер ФРГ никогда не имела личных обязательств в договорённостях с РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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