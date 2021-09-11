В США пригрозили РФ санкциями в случае блокировки транзита газа через Украину

США введут санкции против России, если та заблокирует транзит газа в Европу через Украину. Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн на форуме YES Brainstorming в Киеве.

"То, что США прибегнут к этому, никого не удивит. <...> Другими словами, мы будем делать всё, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придётся заплатить за это цену", — отметил Хохштейн.

Он напомнил, что о таком решении говорилось ещё в совместном заявлении Вашингтона и Берлина. В июле стороны сообщили, что Германия обязалась использовать все имеющиеся ресурсы для содействия продлению транзитного соглашения на срок до десяти лет. Действующее истекает в 2024 году.