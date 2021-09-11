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"Он не будет работать": В Киеве рассказали о способе блокировки "Северного потока – 2" после запуска

По мнению главы "Нафтогаза Украины", если Вашингтон введёт санкции против трубопровода, то европейские компании попросту не будут покупать газ, идущий по нему.

11 сентября, 09:31
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Фото © Nord-stream2.com

Работу "Северного потока – 2" можно заблокировать даже после завершения строительства трубопровода, если США, в свою очередь, введут нужные санкции. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, комментируя известия об окончании строительства газотранспортной системы.

"Если Правительство США введёт санкции, мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом, он не будет работать", — сказал он во время форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве.

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При этом Витренко напомнил, что Вашингтон некоторое время блокировал строительство "Северного потока – 2", который "вызывает проблемы для безопасности" не только Украины, но и всей Европы.

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Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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