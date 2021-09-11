"Он не будет работать": В Киеве рассказали о способе блокировки "Северного потока – 2" после запуска

По мнению главы "Нафтогаза Украины", если Вашингтон введёт санкции против трубопровода, то европейские компании попросту не будут покупать газ, идущий по нему.