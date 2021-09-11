Суд арестовал москвичку, выбросившую новорождённую дочь в мусоропровод
Столичная прокуратура контролирует ход следствия по делу. Ранее был опубликован ролик, на котором видно, что новорождённую девочку нашли соседи.
Скриншот видео © ГУ МВД РФ по Москве
Московский суд, учитывая позицию прокуратуры, заключил под стражу 36-летнюю москвичку, обвиняемую в покушении на убийство новорождённой дочери. Об этом сообщает столичная прокуратура. Девочку женщина выбросила в мусоропровод.
Также отмечается, что ход следствия по данному делу находится на контроле прокуратуры.
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Ранее в столичной прокуратуре заявили, что москвичка также имеет 15-летнюю дочь, но лишена родительских прав на неё. Уточнялось, что девочка проживает с бабушкой.
Напомним, новорождённую малышку нашли на юго-западе Москвы в помещении мусоропровода, где до вывоза хранится мусор, выбрасываемый жильцами дома. По оценкам, с момента появления девочки на свет едва ли прошли сутки.
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