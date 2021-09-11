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Суд арестовал москвичку, выбросившую новорождённую дочь в мусоропровод

Столичная прокуратура контролирует ход следствия по делу. Ранее был опубликован ролик, на котором видно, что новорождённую девочку нашли соседи.

11 сентября, 10:21
<p>Скриншот видео © ГУ МВД РФ по Москве</p>

Скриншот видео © ГУ МВД РФ по Москве

Московский суд, учитывая позицию прокуратуры, заключил под стражу 36-летнюю москвичку, обвиняемую в покушении на убийство новорождённой дочери. Об этом сообщает столичная прокуратура. Девочку женщина выбросила в мусоропровод.

Также отмечается, что ход следствия по данному делу находится на контроле прокуратуры.

"Родила и выкинула своего ребёнка в помойку, сойдёт?": Задержана москвичка, выбросившая новорождённую дочь в мусоропровод

"Родила и выкинула своего ребёнка в помойку, сойдёт?": Задержана москвичка, выбросившая новорождённую дочь в мусоропровод

Ранее в столичной прокуратуре заявили, что москвичка также имеет 15-летнюю дочь, но лишена родительских прав на неё. Уточнялось, что девочка проживает с бабушкой.

Напомним, новорождённую малышку нашли на юго-западе Москвы в помещении мусоропровода, где до вывоза хранится мусор, выбрасываемый жильцами дома. По оценкам, с момента появления девочки на свет едва ли прошли сутки.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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