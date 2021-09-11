Суд арестовал москвичку, выбросившую новорождённую дочь в мусоропровод

Московский суд, учитывая позицию прокуратуры, заключил под стражу 36-летнюю москвичку, обвиняемую в покушении на убийство новорождённой дочери. Об этом сообщает столичная прокуратура. Девочку женщина выбросила в мусоропровод.

Также отмечается, что ход следствия по данному делу находится на контроле прокуратуры.