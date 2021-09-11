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Сбежавшая с Олимпиады бегунья Тимановская подала документы на получение гражданства Польши

Спортсменка сейчас находится в Варшаве с супругом в "особо охраняемом месте". По её словам, они с мужем не могут вести нормальную жизнь.

11 сентября, 10:24
<p>Фото © Instagram / kristi_timanovskaya</p>

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Белорусская бегунья на спринтерские дистанции Кристина Тимановская заявила, что подала документы на получение гражданства Польши. Об этом она сообщила в беседе с изданием Welt am Sonntag.

"Я уже подала документы. Мой план такой — как можно скорее выступать за Польшу", — сказала спортсменка.

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Она также сообщила, что сейчас вместе с мужем находится в Варшаве в "особо охраняемом месте". При этом супруги не могут вести нормальную жизнь, "выйти, например, в город".

Напомним, в августе тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио решил отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на дистанцию 200 метров.

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Сама Тимановская отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа она прилетела в Варшаву.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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