Сбежавшая с Олимпиады бегунья Тимановская подала документы на получение гражданства Польши
Спортсменка сейчас находится в Варшаве с супругом в "особо охраняемом месте". По её словам, они с мужем не могут вести нормальную жизнь.
Фото © Instagram / kristi_timanovskaya
Белорусская бегунья на спринтерские дистанции Кристина Тимановская заявила, что подала документы на получение гражданства Польши. Об этом она сообщила в беседе с изданием Welt am Sonntag.
"Я уже подала документы. Мой план такой — как можно скорее выступать за Польшу", — сказала спортсменка.
Она также сообщила, что сейчас вместе с мужем находится в Варшаве в "особо охраняемом месте". При этом супруги не могут вести нормальную жизнь, "выйти, например, в город".
Напомним, в августе тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио решил отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на дистанцию 200 метров.
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Сама Тимановская отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа она прилетела в Варшаву.
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